Le ministère de l'Agriculture a annoncé ce dimanche que la récente prolifération d'algues microscopiques observée dans le sud-est du golfe de Monastir, accompagnée d'une mortalité marine inhabituelle, est due à un phénomène distinct des épisodes précédents. Contrairement aux cas antérieurs majoritairement liés à la prolifération de bactéries réductrices de soufre, les analyses préliminaires indiquent que l'origine principale de cette crise écologique est cette année la croissance massive de phytoplancton.

Plusieurs facteurs environnementaux ont contribué à l'amplification de ce phénomène, notamment : une forte concentration de nutriments dans les eaux, conséquence des pluies printanières abondantes et des rejets urbains, une prolifération suivie d'une décomposition importante d'algues vertes du type Ulva spp, une élévation significative des températures marines et une stagnation des masses d'eau due à un renouvellement faible et à l'absence de vents.

Ces conditions ont entraîné une chute brutale de l'oxygène dissous dans l'eau, provoquant plusieurs épisodes d'anoxie (absence totale d'oxygène), responsables de la mortalité d'un grand nombre d'organismes marins dans la région.

En parallèle, le ministère a réagi à l'apparition d'une coloration anormale des eaux à Ghar El Melh et à la prolifération d'algues dans la zone de Sidi Ali El Mekki, signalées le 21 juin 2025. Des équipes de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, INSTM, basées à Salammbô et La Goulette, se sont immédiatement rendues sur place pour effectuer des prélèvements d'eau et de sédiments de surface en vue d'un diagnostic approfondi.

Les premières mesures sur le terrain ont révélé des températures de l'eau particulièrement élevées, oscillant entre 26°C et 32°C -- des conditions favorables à la prolifération de certaines espèces d'algues microscopiques.

Les échantillons collectés feront l'objet d'analyses physico-chimiques, biologiques et sédimentaires en laboratoire, dans le but d'identifier les espèces phytoplanctoniques en cause, d'évaluer les taux de nutriments et de polluants éventuels, et de mieux cerner les dynamiques environnementales à l'origine de ce déséquilibre.

Par mesure de précaution, une équipe de surveillance permanente a été déployée dès le matin du 22 juin par le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Monastir. Composée de gardes de la pêche maritime et d'un vétérinaire, cette unité veille à empêcher toute collecte ou commercialisation de poissons morts par les pêcheurs ou les habitants.

Le ministère appelle à la vigilance et assure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour surveiller l'évolution de la situation et protéger les écosystèmes marins.