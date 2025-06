Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 juin 2025

revue de presse

Julius Maada Bio prend la tête de la Cédéao et fixe ses priorités

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a été désigné président en exercice de la Cédéao, dimanche 22 juin à Abuja, lors du 67e sommet de l’organisation. Dans son discours d’investiture, il a présenté ses priorités pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et institutionnels de la région.

Le président de la Sierra Léone, Julius Maada Bio, a pris la tête de la Cédéao à l’issue du 67e sommet des chefs d’État et de gouvernement, tenu le dimanche 22 juin à Abuja. Il succède au Nigérian Bola Ahmed Tinubu, auquel il a rendu hommage pour son action à la tête de l’organisation, notamment en matière de dialogue régional, de relance économique et de consolidation de la paix.

« Merci de m’avoir confié cette responsabilité. Je l’assume avec une pleine conscience des défis à venir et de la complexité de cette période », a déclaré Maada Bio dans son discours d’installation. Il a salué « l’engagement sans faille » de son prédécesseur et affirmé sa volonté de s’inscrire dans la continuité tout en imprimant une nouvelle dynamique. (Source apanews)

Côte d'Ivoire : Ouattara se prononcera «dans les jours qui viennent» sur sa candidature à un 4e mandat

En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara continue d'entretenir le suspens. Dimanche 22 juin, il a annoncé qu'il prendrait une décision « dans les jours qui viennent » concernant sa candidature à la présidentielle d'octobre, pour briguer un potentiel quatrième mandat à la tête du pays. Une réponse attendue par des dizaines de milliers de partisans lors du congrès de son parti, le RHDP, à Abidjan, au lendemain de sa désignation comme candidat à la présidentielle.

« Je vous ai compris. Je vous remercie pour votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion en mon âme et conscience, une décision », a déclaré Alassane Ouattara face à un stade archicomble.

Une nuance donc, mais qui n'a pas entamé la ferveur de certains militants, qui devront donc attendre encore quelques jours pour entendre une réponse plus claire de leur leader. « Ado président ! », scandaient, optimistes, de jeunes militants en sortant du stade, convaincu d'avoir entendu une réponse positive à la demande du Congrès. (Source RFI)

À Kakuma, l’exil sans fin de familles congolaises réfugiées au Kenya

Dans le vaste camp de réfugiés de Kakuma, au nord du Kenya, Aujene Cimanimpaye tente de survivre avec ses neuf enfants. Cette Congolaise a fui son pays en 2009 pour échapper aux violences. Depuis, elle a traversé l’Ouganda, vécu plus de dix ans dans le camp de Nakivale, avant d’être contrainte de fuir à nouveau vers le Kenya.

« Tandis que nous errons de lieu en lieu, nous constatons que les combats au Congo ne cessent de s’aggraver. Nous sommes dépourvus de moyens financiers, et je ne peux exposer ma famille à nouveau à la violence. Il serait insensé de retourner vivre dans la clandestinité. Comment pourrions-nous survivre ? », confie-t-elle.

À Kakuma, elle reçoit une aide humanitaire de base : nourriture préparée, eau, savon, nattes et couvertures, fournis par le HCR et le Programme Alimentaire Mondial. Tous ses enfants sont nés sous la protection des Nations Unies, d’abord en Ouganda, puis à Kakuma, où elle vit aujourd’hui dans des conditions précaires. (Source Africanews)

Gabon : Oligui Nguema impose l’austérité pour réduire les dépenses de l’État

Deux mois après son arrivée au pouvoir, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, frappe fort. Le gouvernement gabonais a adopté, le 20 juin en Conseil des ministres, une série de mesures d’austérité visant à réduire drastiquement les dépenses publiques et à rompre avec les pratiques de gabegie. Parmi les annonces phares : la fin des voyages en première classe pour la majorité des hauts cadres et la réduction du personnel dans les cabinets ministériels.

Le train de vie de l’État est désormais dans le viseur. Désormais, seuls les ministres d’État pourront continuer à voyager en première classe, les autres étant relégués à la classe économique. Les cabinets ministériels, dont celui de la vice-présidence, devront revoir leurs effectifs à la baisse.

Les paiements en espèces pour les missions officielles seront abolis. Ces décisions s’inscrivent dans un effort de rationalisation que le gouvernement présente comme nécessaire pour « restaurer l’autorité de l’État » et incarner une gouvernance plus vertueuse. (Source africapresse)

Moscou accueille Assimi Goïta : Vers un partenariat renforcé entre le Mali et la Russie

Le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, est arrivé ce dimanche 22 juin 2025 à Moscou. Accueilli en grande pompe par les autorités russes, il entame une visite officielle visant à renforcer les liens entre le Mali et la Russie dans des domaines clés comme la sécurité, l’énergie et le transport.

Le Chef de l’État malien a été reçu avec tous les honneurs protocolaires à sa descente d’avion à Moscou, ce dimanche 22 juin. Il est accompagné d’une forte délégation gouvernementale incluant des ministres et des membres du Conseil National de Transition.

Cette visite s’effectue à l’invitation du Président Vladimir Poutine et s’inscrit dans la dynamique de coopération bilatérale renforcée entre les deux pays. L’agenda de la visite couvre des secteurs clés tels que la sécurité, l’énergie, les infrastructures de transport ainsi que des partenariats stratégiques pour le développement. (Source maliweb)

Au Togo, le rappeur Aamron a été libéré

Tchala Essowè Narcisse à l’état civil, connu sur les réseaux sociaux pour ses critiques virulentes envers le pouvoir, avait été arrêté fin mai et interné en hôpital psychiatrique, ce qui avait été l’un des déclencheurs de manifestations début juin.

« Aamron a été libéré de l’hôpital psychiatrique ce matin », a déclaré l’un de ses avocats, Me Célestin Agbogan. Le rappeur togolais, critique envers le pouvoir, arrêté fin mai et interné, a été libéré samedi 21 juin. Son arrestation avait suscité une vague d’inquiétude au sein de l’opposition et de la société civile au Togo, et était l’un des déclencheurs de manifestations début juin.

« Le procureur de la République nous a personnellement dit qu’il n’avait entamé aucune procédure contre lui », a ajouté son avocat. Aamron, à l’état civil Tchala Essowè Narcisse, avait été arrêté le 26 mai à son domicile à Lomé, avait annoncé sa mère sur les réseaux sociaux. Il avait appelé le même jour à une mobilisation le 6 juin, pour célébrer de façon ironique l’anniversaire de Faure Gnassingbé. (Source Jeune Afrique)

Bénin : Efako My Bouffe, un distributeur automatique d’aliments 100 % local

L’innovation prend souvent racine là où on l’attend le moins. Au Bénin, Efako My Bouffe, une start-up dirigée par le jeune entrepreneur Prosper Kangnidé Mahunakpon, révolutionne la distribution alimentaire. Elle propose un distributeur automatique d’aliments 100 % conçu et fabriqué localement, une première technologique née sur les bancs de l’université et devenue réalité dans les ateliers béninois.

Derrière cette machine se cache une équipe motivée, issue du milieu universitaire, prête à écrire une nouvelle page de l’entrepreneuriat africain. Ce projet « made in Bénin », audacieux et ingénieux, génère de l’emploi, valorise les compétences locales et ambitionne de transformer nos habitudes de consommation, silencieusement mais avec un impact certain. (Source Africa 24)

Lutte sénégalaise : Sa Thiès bat Zarco avec autorité et signe le doublé (2-0) !

Sa Thiès a une nouvelle fois confirmé sa montée en puissance dans l’arène. Opposé à Zarco ce dimanche, le petit frère de Balla Gaye 2 s’est imposé avec la manière, dominant son adversaire sur tous les plans.

Plus fort, plus rapide, plus tranchant : Sa Thiès n’a laissé aucune chance à Zarco, qu’il avait déjà battu en 2014. Avec ce nouveau succès, il signe un 2-0 net dans leur face-à-face après celui de 2011, renforçant ainsi son statut de lutteur confirmé prêt à défier les plus grands.

Cette victoire, marquée par une excellente lecture tactique et une exécution sans faille, relance également les débats sur l’avenir de Sa Thiès dans la cour des VIP de l’arène sénégalaise. Un message clair envoyé à ses rivaux : il faudra désormais compter sur lui. (Source wiwsport)

Cameroun : Le RDPC remporte une victoire judiciaire face à Léon Théiller Onana

Le Tribunal de première instance de Yaoundé-Centre administratif s'est déclaré incompétent le 19 juin 2025 pour statuer sur la requête de Léon Théiller Onana, conseiller municipal RDPC à Monatélé. Cette décision marque une victoire significative pour le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le parti au pouvoir.

Léon Théiller Onana avait sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer et fixer l'ordre du jour du congrès ordinaire du parti. Cependant, le juge des référés a estimé que la condition d'urgence, indispensable pour une telle procédure, n'était pas remplie. (Source Alwihda info)

Fête de l’Asaramanitra à Madagascar : Téléphérique et bus électrique pour le 65e anniversaire de l’indépendance

Depuis quelques jours, les cabines du Transport Par Câble (TPC) sont déjà aperçues en circulation dans les airs. À ce jour, aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant la date précise de sa mise en service pour le grand public. Ils sont prévus être opérationnels avant les fêtes. En revanche, il a déjà été confirmé que les bus électriques récemment importés et déjà arrivés au port de Toamasina seront également opérationnels le 25 juin pour le transport gratuit au Lac Iarivo pour le traditionnel feu d’artifices.

L’opinion publique reste partagée sur le TPC. Certains se disent enthousiastes, impatients de voir ce projet se concrétiser, notamment face aux embouteillages qui paralysent la capitale. D’autres, en revanche, expriment des inquiétudes, notamment sur la sécurité, soulignant la proximité apparente entre les câbles du téléphérique et les lignes électriques de la Jirama.

Nombreux sont ceux qui espèrent voir le Transport par câble opérationnel très rapidement, afin de pouvoir combiner son usage à celui des bus électriques, notamment pour les trajets vers Ankorondrano et ses environs. (Source MidiMadagasikara)