Afrique de l'Ouest: Les Pays-Bas restituent plus de 100 bronzes du Bénin volés au Nigeria

Les Pays-Bas ont rendu ce samedi 21 juin au Nigeria 119 sculptures anciennes. Des bronzes du Bénin, volés dans l'ancien royaume du Bénin il y a plus de 120 ans, durant l'époque coloniale.

Le Nigeria a célébré ce samedi le retour des inestimables bronzes du Bénin - des sculptures en métal et ivoire datant du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle - avec une cérémonie au Musée national de Lagos, la capitale économique, en présentant quatre pièces dans la cour du musée. La sélection incluait le buste d'un monarque, une défense d'éléphant et un petit léopard, tous restitués par les Pays-Bas.

Au XIXe siècle, l'armée britannique a dérobé des milliers de bronzes du Bénin dans le royaume éponyme, qui était alors indépendant et est aujourd'hui situé dans le sud du Nigeria. En 1897, neuf officiers britanniques ont été tués durant une mission commerciale dans le royaume du Bénin. La réaction britannique fut terriblement disproportionnée : les militaires ont tué plusieurs milliers d'habitants, incendié la capitale Bénin City et pillé le palais royal, où ils ont volé les sculptures. Ces dernières se trouvaient depuis dans des musées et des collections privées en Europe et aux États-Unis.

Une restitution à venir de la part de l'Allemagne

Les quatre bronzes présentés ce samedi à Lagos vont rester dans la collection du musée. Les autres seront rendus à l'Oba du Bénin, Ewuare II, le chef traditionnel du royaume. Ces sculptures « sont l'incarnation de l'esprit et de l'identité des gens à qui elles ont été prises », a déclaré Olugbile Holloway, directeur général de la Commission nationale des musées et les monuments du Nigeria. « Tout ce que nous demandons au monde est de nous traiter avec équité, dignité et respect », a-t-il dit lors de la cérémonie, lors de laquelle il a annoncé que l'Allemagne avait accepté de rendre plus de mille bronzes du Bénin supplémentaires au Nigeria.

La ministre nigériane de la Culture, Hannatu Musa Musawa, qui a signé le document de restitution avec l'ambassadrice néerlandaise pour la coopération culturelle internationale, Dewi van de Weerd, a estimé que « le Nigeria doit reprendre possession de son histoire et de son héritage ». « L'accord passé avec l'Allemagne souligne encore plus l'engagement international à rectifier les erreurs historiques et cultiver le respect mutuel », a-t-elle ajouté.

En revanche, le British Museum de Londres a refusé de restituer une partie de sa célèbre collection, invoquant une loi adoptée en 1963 qui empêche le musée de restituer ses trésors.