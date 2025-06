Afrique de l'Ouest: Julius Maada Bio prend la tête de la Cédéao et fixe ses priorités

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a été désigné président en exercice de la Cédéao, dimanche 22 juin à Abuja, lors du 67e sommet de l'organisation. Dans son discours d'investiture, il a présenté ses priorités pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et institutionnels de la région.

Le président de la Sierra Léone, Julius Maada Bio, a pris la tête de la Cédéao à l'issue du 67e sommet des chefs d'État et de gouvernement, tenu le dimanche 22 juin à Abuja. Il succède au Nigérian Bola Ahmed Tinubu, auquel il a rendu hommage pour son action à la tête de l'organisation, notamment en matière de dialogue régional, de relance économique et de consolidation de la paix.

« Merci de m'avoir confié cette responsabilité. Je l'assume avec une pleine conscience des défis à venir et de la complexité de cette période », a déclaré Maada Bio dans son discours d'installation. Il a salué « l'engagement sans faille » de son prédécesseur et affirmé sa volonté de s'inscrire dans la continuité tout en imprimant une nouvelle dynamique.

Le nouveau président de l'Autorité a dressé un état des lieux préoccupant de la situation régionale, estimant que l'Afrique de l'Ouest était « à la croisée des chemins ». Il a cité l'insécurité persistante dans le Sahel et les zones côtières, la criminalité transnationale, l'instabilité politique, ainsi que les frustrations croissantes des citoyens, en particulier des jeunes, en quête de justice sociale, de transparence et d'opportunités.

Maada Bio a également mis en garde contre les impacts du changement climatique, les effets de l'inflation mondiale, l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité croissante des économies de la région face au surendettement. Face à ces défis multiples, il a défini quatre grandes priorités pour son mandat à la présidence de la Cédéao.

Il a d'abord insisté sur la nécessité de restaurer l'ordre constitutionnel et de renforcer les institutions démocratiques, en engageant de manière constructive les gouvernements de transition et en soutenant les États membres dans la consolidation de l'État de droit.

La deuxième priorité est la refonte de la coopération sécuritaire régionale. Il a plaidé pour une architecture de sécurité plus efficace, fondée sur le partage de renseignement et une capacité de réaction rapide face aux menaces transfrontalières.

Sur le plan économique, Maada Bio a appelé à accélérer l'intégration régionale à travers l'application effective de la zone de libre-échange africaine ( ZLECAf), le développement des infrastructures communes et le soutien aux chaînes de valeur, avec une attention particulière pour les femmes et les jeunes.

Enfin, il a souligné l'urgence de réformer la Cédéao elle-même. Il a affirmé que l'organisation devait devenir « plus transparente, plus efficace et plus proche des citoyens », afin de restaurer la confiance des populations dans la coopération régionale.

« L'avenir de l'Afrique de l'Ouest n'est pas un déclin, mais une possibilité (...) à condition d'agir avec courage, urgence, unité et clarté morale », a-t-il assuré, appelant les dirigeants ouest-africains à travailler ensemble au service d'une « communauté de destin ».

Né le 12 mai 1964 à Tihun, dans le sud de la Sierra Léone, Julius Maada Bio est un ancien militaire formé à l'Académie de Benguema. Il s'est illustré dans les années 1990 en organisant une transition démocratique après avoir brièvement pris le pouvoir lors d'un coup d'État. Il quitte volontairement le pouvoir après avoir organisé des élections pluralistes en 1996.

Après un passage par les universités américaines, où il obtient un master en relations internationales, il revient en politique. Candidat malheureux en 2012, il est élu président en 2018 et réélu en 2023. Son action est marquée par des réformes ambitieuses : abolition de la peine de mort, gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, promotion de l'égalité femmes-hommes et lutte active contre la corruption.

À 61 ans, il se positionne désormais comme une figure régionale clé, avec pour ambition de renforcer le rôle de la Cédéao dans une Afrique de l'Ouest en mutation.