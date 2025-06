Afrique: Entrée des USA dans la guerre Israel-Iran - Vers un monde encore plus instable

Après quelques jours d'hésitations, le président américain, Donald Trump, a finalement franchi le pas en autorisant des frappes stratégiques contre les installations nucléaires de l'Iran que sont Fordo, Natanz et Ispahan.

Selon le président le plus puissant de la planète, ces trois sites ont été entièrement détruits, le 21 juin dernier et ce, grâce à une attaque aérienne massive, et tous les avions qui ont participé à l'opération ont quitté le ciel iranien sans dommage. Si Donald Trump n'a pas précisé les types d'avions et de bombes ayant servi à l'opération, beaucoup de spécialistes pointent du doigt les bombardiers furtifs B-2, seuls capables de transporter des bombes anti-bunkers, les fameuses GBU-57, capables de s'enfoncer en profondeur à des dizaines de mètres avant d'exploser.

Cette opération dont Trump se gargarise, signe-t-elle la fin du programme nucléaire iranien ? Difficile, pour l'heure, d'apporter une réponse précise. Mais il y a lieu de penser que le programme nucléaire iranien prend ainsi du plomb dans l'aile. Ce devrait être un coup dur pour le guide suprême de l'Iran, Ayatollah Ali Khamenei et ses révolutionnaires qui ne faisaient pas mystère de leur volonté de détruire Israël par la bombe nucléaire.

Quelle sera maintenant la réaction de l'Iran et ses soutiens ? Vont-ils mettre à exécution leurs menaces de faire subir des représailles au pays de l'Oncle Sam ? On attend de voir. Toutefois, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec l'entrée des USA dans la guerre israélo-iranienne, le monde entier vient de franchir un pas supplémentaire vers l'instabilité.

En décidant de frapper l'Iran, le président américain fait voler en éclats l'image d'homme de paix qu'il revendique

C'est d'autant plus vrai que l'Iran qui n'a pas encore dit son dernier mot, dispose encore de missiles hypersoniques capables de faire mal, voire très mal, non seulement à Israël, mais aussi aux Etats-Unis dont certains intérêts sont à portée de main des gardiens de la Révolution. Quid de la réaction du président russe Vladimir Poutine qui avait mis en garde Donald Trump? Va-t-il rester les bras croisés ? Ou va-t-il répondre au cassus belli des USA ?

Que feront des alliés de l'Iran comme Kim Jong-Un de la Corée du Nord et autres dirigeants des pays arabes ? Les jours à venir nous situeront. En attendant, on peut, sans risque de se tromper, dire qu'avec cette opération des USA, le monde est entré dans une nouvelle phase d'incertitude. Faut-il craindre une Troisième Guerre mondiale ? En tout cas, l'usage, de plus en plus d'armes sophistiquées, fait craindre le pire. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'on s'achemine vers un monde encore plus instable au regard de la prolifération des foyers de tensions et de guerres sur la planète.

Toutefois, en décidant de frapper l'Iran là où ça fait le plus mal à ses dirigeants, le président américain se met à dos bien des Américains et même dans son propre camp, et fait voler en éclats l'image d'homme de paix qu'il revendique. En cédant aux sirènes des partisans de la méthode forte, Trump a-t-il pris la bonne décision? L'avenir nous le dira. Mais si les USA en sont arrivés là, c'est parce que les mécanismes de résolution des conflits ont montré leurs limites. Et c'est dommage que ce soit les plus faibles qui subissent toujours les coups des plus forts.