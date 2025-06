A l'unanimité et dans une ferveur de chorégraphie, des milliers de militants du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) réunis en congrès ordinaire au Parc des Expositions d'Abidjan-Port-Bouet, le 21 juin dernier, ont levé le voile sur l'identité de leur candidat à la prochaine présidentielle prévue pour octobre 2025.

Il s'agit, sans grande surprise, d'Alassane Ouattara, le leader incontesté de la coalition au pouvoir et président en exercice de la République de Côte d'Ivoire depuis 2010. Hier, 22 juin, c'est au Stade d'Ebimpé transformé pour l'occasion en une cathédrale politique, que le RHDP a voulu investir officiellement et solennellement son candidat naturel, en lui réitérant sa dévotion avec des chants d'allégeance et des discours à forte teneur symbolique.

On pourrait lire dans ce doute entretenu par le président ivoirien, une sorte de gêne

Mais ces hommages presque liturgiques qui sonnent comme un contre-récit sans fard à ceux qui parlent de rivalités sourdes au sein du RHDP, n'ont visiblement pas trouvé écho dans le coeur d'Alassane Ouattara, d'autant que ce dernier, à la surprise générale, n'a pas entériné le choix de ses indéfectibles soutiens, du moins pas pour l'instant. Il s'est octroyé, en effet, quelques jours de réflexion, en rassurant ses militants massés dans les gradins et les travées du stade, qu'il les a entendus et qu'il ne les abandonnera pas.

Sur cette candidature qui était pourtant acquise, selon bon nombre d'analystes et d'observateurs, ADO s'est voulu, pour le moins, énigmatique, en usant d'un art consommé de la communication politique. Ce à quoi l'on a assisté au stade qui porte son nom, a tout l'air d'une mise en scène savamment orchestrée par ADO lui-même, qui laisse planer le doute , afin de neutraliser les ambitions précipitées de ses potentiels successeurs au sein de son parti, et les obliger à faire preuve de patience ou d'allégeance.

C'est peut-être aussi une manière subtile de verrouiller le débat public à quelques mois de l'élection. Car, pendant qu'on débat de sa candidature, personne ou presque ne parlera de son bilan, encore moins des promesses de l'opposition. Ainsi Alassane Ouattara tiendra pour quelques semaines encore, le haut de l'affiche, et imposera son tempo à ses adversaires.

C'est un jeu d'équilibriste qu'il maîtrise parfaitement, sachant bien qu'en politique aussi, ou plutôt en politique surtout, le flou est parfois plus efficace que la clarté. Mais à 83 ans et bien que toujours maître des horloges , le président pourrait être sincère dans cette hésitation, d'autant qu'avec son impressionnante longévité politique, il connaît les contraintes de la fonction présidentielle, la rudesse des charges et les douleurs du pouvoir.

Et de ce point de vue, on pourrait lire dans ce doute entretenu par le président ivoirien, une sorte de gêne, voire d'embarras qui traduit une difficulté à trancher entre deux impératifs : répondre à l'appel affectif et militant de ses troupes, ou passer le flambeau à une autre figure emblématique de la mouvance présidentielle, avec tous les risques de frustrations que cette solution à la hussarde, pourrait créer.

Alassane Ouattara veut peut-être tester la fidélité et sonder la profondeur de la dévotion de ses militants à son égard

En attendant d'en savoir davantage sur cette danse au bord du vide , on ne peut que spéculer sur ce qui pourrait être l'annonce dans les prochains jours, de son ultime sacrifice en acceptant d'être candidat, ou l'aurore d'un passage de témoin qui pourrait rebattre les cartes et galvaniser une opposition ivoirienne qui semble déterminée, cette fois-ci, à ne pas se cantonner à la périphérie du jeu électoral.

En laissant flotter le doute et en avançant masqué tel un vieux joueur d'échecs dont chaque mouvement cache une stratégie, Alassane Ouattara veut peut-être tester la fidélité et sonder la profondeur de la dévotion de ses militants à son égard, garder toutes les cartes en main et maintenir le pays en apnée. Mais ce jeu, aussi raffiné soit-il, n'est pas sans risques.

Dans un pays où l'histoire politique est une succession de fracas et de fractures, où la démocratie peine à se remettre des crispations post-électorales du passé, ce théâtre d'ambiguïté, du ni-oui, ni-non peut nourrir l'amertume de bien des électeurs, amplifier les voix dissidentes et faire naître des figures alternatives à l'intérieur même du système RHDP.

C'est connu, la stratégie du vide est une terre fertile pour ceux qui cherchent à occuper l'espace, et l'attente prolongée de la réponse du président Ouattara à la requête de son parti d'être candidat, pourrait offrir un boulevard à l'opposition en mal de structuration pour se poser désormais en véritable alternative à quelques mois de l'une des élections les plus ouvertes de l'histoire du pays.