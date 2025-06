TLDR

Les marchés américains ont enregistré des pertes modestes la semaine dernière : le S&P 500 a reculé de 0,49 %, le Dow Jones de 0,40 % et le Nasdaq de 0,22 %

Le sentiment des investisseurs est resté prudent face à la hausse des prix du pétrole, à l'incertitude persistante concernant la réduction des taux d'intérêt de la Fed et aux tensions au Moyen-Orient.

La BRVM Composite a bondi de 2,24% à 313,02 points - son plus haut niveau depuis 2016 - sous l'impulsion des principaux acteurs de la hausse comme Uniwax (+13,21%), Servair (+12,77%), et Solibra (+12,73%).

Les actions mondiales ont terminé la semaine du 20 juin sur une note mitigée. Les marchés américains ont enregistré de légères pertes, le S&P 500 reculant de 0,49 %, le Dow Jones de 0,40 % et le Nasdaq de 0,22 %. Le FTSE 100 a reculé de 0,86 %, tandis que l'Euro Stoxx 50 et le SSE Composite chinois ont également clôturé en baisse.

Le sentiment des investisseurs est resté prudent face à la hausse des prix du pétrole, à l'incertitude persistante concernant les réductions de taux de la Fed et aux tensions au Moyen-Orient. En particulier, le conflit israélo-iranien et les discussions sur l'implication des États-Unis ont maintenu l'appétit pour le risque sous contrôle. Selon Charles Schwab, les marchés montrent des signes de fatigue, de nombreux indices entrant dans des zones de consolidation après des mois de hausse.

Entre-temps, les marchés africains se sont distingués par leurs excellentes performances. Le BRVM Composite a bondi de 2,24% à 313,02 points - son plus haut niveau depuis 2016 - sous l'impulsion de grands gagnants comme Uniwax (+13,21%), Servair (+12,77%), et Solibra (+12,73%). L'indice NGX All-Share du Nigéria a augmenté de 0,24%, les valeurs bancaires et de consommation étant en tête.

Le JSE d'Afrique du Sud a terminé en légère baisse (-0,22%), mais avec une large participation (165 gagnants), tandis que le NSE du Kenya a affiché une perte hebdomadaire de 1,3%, mais reste en hausse de près de 18% depuis le début de l'année.

Key Takeaways

À l'avenir, les marchés mondiaux pourraient rester agités, les investisseurs surveillant les efforts diplomatiques autour du conflit israélo-iranien et attendant les signaux de la Fed américaine sur les taux d'intérêt. Les données économiques publiées la semaine prochaine, notamment l'inflation PCE, les ventes de logements et les révisions du PIB, pourraient influer sur le sentiment.

Les perspectives de Charles Schwab sont "légèrement baissières", suggérant un mouvement latéral à moins que des développements positifs n'émergent. En revanche, les marchés africains semblent plus à l'abri des tensions mondiales et continuent d'offrir de solides rendements depuis le début de l'année, soutenus par les fondamentaux locaux et l'amélioration de la liquidité. À moins de chocs externes, les actions africaines - en particulier en Afrique de l'Ouest - pourraient maintenir leur dynamique haussière au troisième trimestre.