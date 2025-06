Cameroun: La société civile s'inquiète de la «montée vertigineuse» des discours de haine

Discours de haine et désinformation, au Cameroun, une coalition de quinze organisations de la société civile avec le Conseil de l'ordre des avocats, signent une déclaration commune en ce mois de juin 2025.

Au Cameroun désormais, nombreux sont ceux qui alertent sur la « montée vertigineuse » disent-ils, « des messages à caractère haineux et tribal incitant parfois à la violence », ainsi qu'« une propagation accrue des fausses informations » à l'approche de la présidentielle d'octobre. Autant de menaces pour la paix et la cohésion sociale, selon les signataires de la déclaration.

Éléments inquiétants

Pour Desmond Ngala, fondateur de l'ONG Civic Watch, médias et réseaux sociaux sont envahis d'éléments inquiétants, comme la fabrication, la manipulation de documents, images ou vidéos partagées de façon virale, titres trompeurs, sondages falsifiés, débats mal modérés où fusent insultes et menaces et banalisation d'expressions stigmatisant des concurrents politiques en fonction de leur origine : « On ne regarde pas les idées que la personne est en train de poser sur la table. On regarde plutôt d'où il vient. Et quand on commence à regarder d'où la personne vient, le débat est complètement anéanti. »

« On commence à cibler son ethnie. Et pour nous, ne pas lutter contre les discours de haine c'est comme favoriser un climat de peur, un climat d'incitation à la violence, ça nous effraie un peu, quoi », dit-il encore. Déjà en mars, une quinzaine de patrons de presse avaient cosigné une tribune pour dénoncer la prolifération des discours de haine.

« Stigmatisation et violence »

Constat que dit partager Denis Omgba, directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication : « Nous constatons effectivement que les prises de paroles dans les médias gagnent en montée d'une forme de stigmatisation et de violence. »

« Le gouvernement, rappelle-t-il encore, n'a eu de cesse de continuer à attirer l'attention des uns et des autres. D'abord la sensibilisation et l'éducation des populations, deuxièmement, une régulation plus forte des médias et troisièmement, l'option judiciaire qui, le gouvernement l'avait dit, peut être mobilisée le cas échéant si nous constatons qu'un certain nombre d'acteurs perdure dans ces comportements-là. »

Les organisations de la société civile signataires de la déclaration demandent plus d'actions concrètes de la part des autorités pour apaiser le champ politique du Cameroun.