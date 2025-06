Congo-Kinshasa: Un brasseur de bière néerlandais perd le contrôle de ses installations dans l'est du pays

Dans l'est de la RDC, la société Heineken annonce avoir perdu le contrôle de ses installations. C'est notamment le cas à Goma et Bukavu. Le brasseur de bière néerlandais avait déjà signalé des pillages dans les entrepôts de sa branche congolaise. Il estime désormais que « les conditions ne sont plus réunies » pour continuer la production.

Les brasseries de Bukavu et Uvira sont désormais aux mains d'hommes armés. Le dépôt de Goma est également officiellement fermé. Ce sont les déclaration, vendredi 20 juin, du brasseur Heineken qui précise avoir perdu le contrôle de toutes ses installations dans l'est « depuis déjà plus d'une semaine ».

« Sécurité et bien-être »

Pour le brasseur néerlandais, la priorité absolue, c'est « la sécurité et le bien-être » de ses employés. Leurs salaires seront d'ailleurs maintenus. Les installations de Bukavu employaient environ 1 000 personnes directement et indirectement. L'usine de la Bralima - la branche congolaise d'Heineken - est située dans le quartier Nkafu, elle est régulièrement pillée depuis plusieurs mois. des coups de feu y ont été entendus dimanche dernier.

Pénurie de bière

Par ailleurs, une pénurie de bière frappe toute la région. Depuis plusieurs semaines, les bouteilles s'arrachent désormais à prix d'or raconte un habitant. Des marques comme Amstel et la Primus sont produites dans les brasseries de Bukavu et d'Uvira. cela représente un tiers des activités du groupe néerlandais en RDC. Heineken possède trois autres brasseries dans le pays à Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa qui, elles, restent opérationnelles.