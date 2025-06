Congo-Kinshasa: Pacte social des épiscopats - La Cenco et l'ECC ont remis leur rapport de mission à Félix Tshisekedi

Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu les représentants des évêques catholiques et des pasteurs protestants, samedi 21 juin, à Kinshasa. Une réunion au cours de laquelle les religieux lui ont remis leur rapport de mission après trois mois de consultations tous azimuts dans le cadre de leur projet de Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands-Lacs.

S'achemine-t-on vers un dialogue politique sous la médiation des évêques catholiques et des pasteurs protestants pour mettre un terme à la crise politique et sécuritaire qui secoue la RDC ? Après trois mois de consultation au pays, à l'étranger et avec les rebelles de l'AFC/M23 à Goma, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et l'Église du Christ au Congo (ECC), les épiscopats catholiques et protestants de RDC, ont enfin remis leur rapport au président Félix Tshisekedi, samedi 21 juin.

Initialement prévue jeudi 26 juin, la rencontre a finalement été avancée de cinq jours par le chef de l'État, ce qui n'a pas permis à deux figures-clés du clergé congolais d'être présents, à savoir le cardinal Fridolin Ambongo et l'archevêque et président de la Cenco Fulgence Muteba, respectivement retenus à Rome et à Lubumbashi.

Le président « marche sur des oeufs »

Confronté à un conflit ouvert dans l'est de la RDC et à une remise en cause de sa gestion du dossier par l'opposition, le président congolais semble avoir appuyé l'initiative des deux épiscopats à l'occasion de cette réunion. Mais celui-ci « marche sur des oeufs », confie un proche conseiller du chef de État, du fait que « l'initiative des évêques et des pasteurs [fasse] l'unanimité au sein de l'opposition ». Mais « Comment l'épouser sans se poser de questions ? », interroge celui-ci, rappelant que certains opposants à Félix Tshisekedi sont soupçonnés d'intelligence avec le Rwanda et l'AFC/M23, tout en assurant que ce dernier reste disposé à accompagner l'initiative des Églises.

Du côté des épiscopats, le secrétaire général de la Cenco, Mgr Donatien N'shole, estime que la principale avancée de la réunion de ce week-end réside dans la décision prise de mettre en place une équipe de travail en charge de « l'approfondissement » du projet de pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands-Lacs. Sa mission sera d'« essayer de bien planifier les choses pour les étapes suivantes, car il existe de nombreux préalables à harmoniser », précise de son côté Éric Senga, le secrétaire général et porte-parole de l'ECC.

Le plus important pour nous est d'atteindre les résultats qui peuvent aider le pays à être unifié, pacifié et réconcilié.

Porté conjointement par les Églises catholique et protestante, le pacte vise à restaurer la cohésion nationale dans le contexte politique et sécuritaire actuel dans le pays. Un projet face auquel certains caciques du régime affichent aussi leur opposition depuis plusieurs semaines.