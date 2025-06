Bénin: Attaques de commissariats dans le nord du pays - «Les maillons les plus faibles dans la lutte contre le terrorisme»

Le nord du Bénin a été le théâtre ces dernières semaines de plusieurs attaques de groupes armés contre des commissariats, là où les précédentes ciblaient des positions avancées de l'armée. « Ils sont les premières cibles », souligne le docteur Abdel-Aziz Mossi, spécialiste des questions liées à la radicalisation et à l'extrémisme violent. « Les commissariats sont moins dotés en personnels, moins équipés, moins aguerris en termes de formation », décrypte cet enseignant à l'université de Parakou.

Le Bénin a enregistré ces dernières semaines dans le nord du pays plusieurs attaques de commissariat. Les groupes armés ont visé ceux de Tanougou (situé dans la commune de Tanguiéta au nord-ouest), de Sansoro (dans la commune de Kandi au nord-est) et le commissariat de Kouarfa (toujours dans le nord-ouest) le 18 juin dernier.

Les autorités n'ont pas communiqué de bilan mais les assaillants attaquent les commissariats à l'arme et les incendient après. Les précédentes attaques visaient les positions avancées de l'armée.

« Leurs différentes actions de lutte contre le terrorisme les exposent »

Pourquoi les commissariats aujourd'hui ? S'agit-il d'une nouvelle stratégie ? « Ce sont les appareils d'État qui sont ciblés par ces organisations et les commissariats étant les plus répandus sur le territoire national en termes de représentativité, en termes de répartition sur le territoire national, ils sont les premières cibles », souligne le docteur Abdel-Aziz Mossi, enseignant à l'université de Parakou et spécialiste des questions liées à la radicalisation et à l'extrémisme violent.

Il ajoute, au micro de notre correspondant Jean-Luc Aplogan : « Il y a dans ces commissariats moins d'effectifs, surtout la nuit. Je dirais que ce sont les maillons les plus faibles de l'appareil de lutte contre le terrorisme sur le terrain, moins dotés en personnels, moins équipés - ou, en tout cas, moins que les militaires -, moins aguerris en termes de formation. Lorsqu'il y a des arrestations ce sont les commissariats qui se chargent des transferts de ces personnes arrêtées. Lorsqu'il y a des enquêtes à faire, ce sont les commissariats qui conduisent ces enquêtes-là. Ces différentes actions de lutte contre le terrorisme les exposent. Et donc, le nom de la police est largement cité comme étant auteur de ces différentes actions. Et cela fait partie d'ailleurs des arguments que les organisations terroristes avancent pour justifier leurs attaques sur le territoire. »