Cote d'Ivoire: Financement des entreprises féminines - FIN'Elle et la SGPME scellent un partenariat stratégique

La Directrice générale de l'institution de mésofinance FIN'Elle, Mme Yénita Bamba, et la Directrice générale de la Société de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises (SGPME), Mme Kouassi Joëlle, ont signé, le 19 juin 2025, une convention de partenariat dans les locaux de FIN'Elle à Cocody-Mermoz (Abidjan).

Cet accord marque une avancée majeure en matière de soutien à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Il vise à améliorer l'accès au financement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME) ainsi que des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), avec un accent particulier sur celles dirigées par des femmes.

Grâce à ce partenariat, les crédits accordés par FIN'Elle aux entreprises féminines pourront désormais bénéficier d'une garantie allant jusqu'à 80 % du montant financé, grâce au mécanisme de garantie individuelle (GI) mis en place par la SGPME.

« Ce partenariat vient renforcer notre mission fondamentale : permettre à chaque femme, quelle que soit la taille de son entreprise, de disposer des moyens financiers pour réaliser ses ambitions », a déclaré Mme Yénita Bamba. Elle a salué une collaboration qui, selon elle, vient couronner un long processus de discussions, et permettra de renforcer la résilience des entreprises dirigées par des femmes face aux obstacles liés à l'accès au crédit. « En garantissant jusqu'à 80 % des prêts, nous levons des barrières structurelles et favorisons l'émergence d'un tissu entrepreneurial féminin solide et durable », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Mme Kouassi Joëlle a salué une alliance en faveur de l'autonomisation économique des femmes. « La SGPME est fière de s'associer à FIN'Elle, un acteur engagé dans notre vision commune de promotion de l'entrepreneuriat féminin », a-t-elle affirmé. Elle a aussi souligné l'importance de cette convention dans la stimulation de l'investissement productif, la sécurisation des crédits et la réduction du risque pour les institutions financières. « Ce dispositif reflète notre conviction profonde : l'autonomisation économique des femmes est un levier essentiel du développement national », a-t-elle insisté.

Depuis sa création en 2018, FIN'Elle a financé plus de 9700 projets, au profit de plus de 35 000 clientes, pour un montant cumulé de plus de 119 milliards de FCFA. À travers ses produits d'épargne, de crédit, et ses programmes de renforcement de capacités, l'institution s'est engagée à bâtir un modèle panafricain de financement inclusif, centré sur les femmes.