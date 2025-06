Cote d'Ivoire: Immobilier - Daniel Yoro dévoile les articulations du Simmofi 2025

La première édition du Salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation (Simmofi) se tient du 4 au 5 juillet 2025, à Montréal (Canada).

Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, sera distingué au cours de ce rendez-vous international. L'annonce a été faite par Daniel Yoro, commissaire général de cet événement, en marge du Salon Build Expo, où les deux personnalités se sont rencontrées au cours d'un panel.

Cette distinction salue l'engagement du ministre Bruno Koné dans la modernisation du secteur du logement et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Sous sa direction, le pays a connu des avancées majeures, notamment à travers des projets structurants et des réformes comme le Programme social de logement, qui vise à faciliter l'accès à des habitations abordables pour les populations défavorisées et l'Attestation de droit d'usage coutumier (Adu) pour sécuriser le foncier.

Le Simmofi, plateforme de référence réunissant experts et investisseurs internationaux, mettra ainsi en lumière les politiques innovantes portées par Bruno Koné, ainsi que sa vision pour une urbanisation durable et inclusive. Dans un contexte où les villes africaines font face à une croissance démographique rapide, la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de Bruno Koné, a su mettre en place des stratégies pour maîtriser les conflits liés au foncier et promouvoir des infrastructures résilientes.

Daniel Yoro a souligné que cette récompense est "une reconnaissance du travail acharné et de la vision transformative du ministre Bruno Koné, qui fait de la Côte d'Ivoire un exemple en matière de développement urbain en Afrique".

La participation de Bruno Koné au Simmofi sera également l'occasion d'échanger avec des acteurs clés de l'immobilier et de l'innovation urbaine, en vue de nouveaux partenariats pour la Côte d'Ivoire. Des discussions sont attendues sur le financement de projets urbains et les technologies smart cities.