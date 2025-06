La membre du Conseil Souverain de Transition, la Dr Nawara Abu Mohammed a salué les positions de soutien de l'Égypte envers le Soudan et son rôle dans la promotion du développement du pays.

Mme Nawara a rencontré samedi dans son bureau l'ambassadeur d'Egypte au Soudan, l'ambassadeur Hani Salah où elle a souligné la profondeur et la force des relations bilatérales et la nécessité de chercher à résoudre toutes les questions en suspens, en particulier dans les dossiers de l'éducation et de la migration inverse.

La réunion a souligné la nécessité de renforcer la coopération économique et l'échange de biens et de services entre les deux pays pour réaliser des intérêts communs et servir les intérêts des deux peuples.

La réunion a discuté des moyens de développer la coopération pour améliorer le climat environnemental dans les deux pays, de la participation du Soudan à la conférence sur les changements climatiques (COP27), en plus des questions des étudiants soudanais qui étudient en Égypte et de la nécessité de travailler pour régulariser leurs conditions, en particulier les frais de scolaire.

La réunion a souligné la nécessité d'une coopération entre les conseils nationaux des deux pays, notamment dans les domaines des femmes, de la maternité, de l'enfance et des questions d'intérêt commun.

De son côté, l'ambassadeur a transmis les félicitations du gouvernement égyptien au Dr Nawara pour avoir obtenu la confiance des dirigeants et sa nomination en tant que membre du Conseil de souveraineté.

Son Excellence a expliqué que la réunion a abordé plusieurs sujets liés au climat et à l'environnement, notamment la Conférence sur les changements climatiques, soulignant que le ministre égyptien de l'Environnement préside le Comité des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, en plus de la volonté de l'Égypte d'échanger son expertise avec le Soudan dans ce domaine vital.

L'ambassadeur a affirmé le soutien de l'Egypte aux efforts déployés pour faire face aux défis liés à la réalisation de la stabilité au Soudan, exprimant sa confiance dans la capacité du gouvernement et du peuple soudanais à surmonter tous les obstacles et défis./ OSM