Le représentant permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid a critiqué le représentant des Émirats Arabes Unis (EAU) lors de trois interventions consécutives lors de la réunion de haut niveau sur les conflits et le droit international humanitaire. Cela s'explique par le fait que le représentant de L'EAU a fait référence dans sa déclaration aux contributions de son pays au soutien des organisations internationales pour mettre en oeuvre la réponse humanitaire à la situation humanitaire au Soudan, essayant de nier l'implication de son pays dans le soutien à la milice rebelle.

Le Représentant permanent du Soudan a souligné que les principes et les ABC du travail humanitaire sont basés sur une neutralité complète, voire absolue, et que quiconque est impliqué dans le soutien à la milice rebelle avec des armes, du matériel militaire et des mercenaires ne peut en aucun cas se présenter comme un acteur humanitaire dans une instance aussi élevée, et que quiconque soutient et fournit à la milice rebelle des armes de pointe, y compris des drones stratégiques pour frapper le service civil et les installations stratégiques au Soudan ne peut se présenter comme un acteur humanitaire. En tant que partisan du travail humanitaire, il doit être tenu pleinement responsable et considéré comme un véritable partenaire dans ces crimes.

Son Excellence a ajouté que l'implication de l'EAU dans le soutien, l'adoption et le parrainage de la milice rebelle au Soudan -FAR n'est plus un sujet de controverse ou de déni, et qu'en effet, il n'y a aucun désaccord à ce sujet. Il a ajouté que, étant donné que le temps alloué pour une réponse n'est pas suffisant, il souligne, par exemple, mais sans s'y limiter, les points suivants :

Premièrement : Le rapport du Groupe d'experts du Conseil de Sécurité créé en vertu de la résolution 1591 du Conseil, déposé auprès du Conseil de sécurité le 15 janvier 2024, stipulant : « Ce rapport a été diffusé en tant que document officiel des Nations Unies auquel nous sommes tous désormais liés.

Deuxièmement : Les rapports des principales organisations internationales qui ont confirmé l'implication des Émirats arabes unis, le plus récent étant le rapport appuyé par des preuves concluantes publié par Amnesty International. Quant aux rapports des prestigieux centres de surveillance, des grands médias et des journaux internationaux fiables, le temps de réponse ne nous permet pas d'énumérer ce qu'ils contiennent, et avant tout cela, et surtout, la plainte du Soudan, appuyée par des preuves concluantes, déposée auprès du Conseil de sécurité.

Troisièmement : Le respect du droit international humanitaire exige, avant tout, la neutralité et le respect de la Charte des Nations Unies et de ses principes établis concernant la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, sans parler de l'implication dans le soutien et l'adoption d'une milice rebelle qui pratique le terrorisme sous ses formes les plus odieuses et qui cible l'État et le peuple.

Le délégué de l'EAU unis a tenté de répondre au délégué soudanais, affirmant que son pays ne soutient aucun parti, et énumérant les montants donnés par son pays aux organisations humanitaires. À ce moment-là, le Représentant permanent a exercé une fois de plus son droit de réponse au délégué Émirati, en déclarant : « tenez-à-vous vos argents, le peuple soudanais est plus généreux que ça. » signalant que les mains qui fournissent des armes, des équipements et des drones stratégiques pour frapper le peuple soudanais et ses installations civiles ne peuvent pas participer à une telle plateforme pour prétendre qu'elles fournissent un soutien humanitaire.

Quant aux allégations du représentant Émirati concernant l'innocence de son pays, le Représentant permanent a souligné qu'aucun rapport n'a exonéré l'EAU et même la question de procédure à laquelle ils s'accrochent concernant la Cour Internationale de Justice est la noyade même dans des accusations prouvées, ce qui les fait s'accrocher à une paille inutile, car la Cour Internationale de Justice n'a pas exonéré l'ÉAU mais a plutôt déclaré que la plainte ne relevait pas de sa compétence.

C'est une tentative pathétique de quelqu'un qui se noie dans les accusations, qui essaie de s'accrocher à une paille pour se sauver et donc inutile. Les Émirats Arabes Unis doivent plutôt assumer leurs responsabilités et cesser immédiatement de soutenir la milice rebelle s'ils sont - effectivement - attachés au droit international humanitaire et respectent le caractère sacré de ces forums internationaux. / OSM