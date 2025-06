Afrique: MC Alger, l'étoffe d'un champion

Le titre était à portée, encore fallait-il ne pas trembler. Dans un 5-Juillet incandescent, le MC Alger a bouclé sa saison 2024/25 par un nul vierge face au déjà relégué Nejm Mogra (0-0), suffisant pour décrocher un neuvième sacre en Ligue 1 algérienne, le deuxième consécutif. Avec 58 points au compteur, le doyen termine en tête, devançant la JS Kabylie (56 pts) et le CR Belouizdad (55 pts) au terme d'un sprint final haletant.

Ce neuvième titre place le Mouloudia sur le podium des clubs les plus titrés du pays, derrière la JSK (14 titres) et le CRB (10). Un classement symbolique pour un club qui veut conjuguer prestige historique et ambition continentale.

Un scénario sous contrôle

Conscient qu'un point suffisait pour être sacré, le MCA a opté pour la maîtrise plutôt que la prise de risques. Dès les premières minutes, les hommes de Khaled Ben Yahia ont monopolisé le ballon sans parvenir à fissurer le bloc bas de Nejm Mogra. Le Guinéen Mohamed Salio Bangura a vu ses tentatives s'échouer sur une défense regroupée, tandis que les coups de pied arrêtés de Sofiane Bendebka, capitaine appliqué, manquaient de peu la cible.

En face, Nejm Mogra, lanterne rouge promise à la relégation après une saison à 31 points, n'avait rien à perdre. Et il a failli jouer les trouble-fête : à la 26e minute, Brahim Aït Lahcen a fait frissonner les travées sur une demi-volée rasante, passée tout près du poteau.

Des changements sans effet

À la pause, Ben Yahia tente de relancer la machine. Mohamed Zograna, milieu burkinabè, entre pour densifier l'entrejeu. Plus tard, Abdellah Boucharit et l'attaquant Hamza Bayezid sont lancés pour forcer la décision. Mais malgré un meilleur contrôle territorial, les occasions nettes restent rares. La plus franche ? Un coup de tête piqué de Bangura, détourné du bout des doigts par le portier Samir Rahmani (78e).

Le coup de sifflet final libère les 45 000 « Chnaoua » massés dans les tribunes. Fumigènes, chants et banderoles rappellent les grandes heures du club, notamment son sacré africain de 1976, encore aujourd'hui unique. Le titre de cette saison est accueilli comme une confirmation : le MCA est de retour dans la cour des grands.

Une ambition continentale réaffirmée

Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions CAF l'an dernier par Orlando Pirates, le club de la capitale veut franchir un cap à l'échelle africaine. Le président Mohamed Hakim Medane l'a affirmé dès le coup de sifflet final : « Nous allons renforcer l'équipe à deux postes clés pour permettre à l'effectif d'être compétitif sur tous les fronts. »

Le MC Alger reprendra la compétition fin août avec le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies en ligne de mire. D'ici là, les supporters peuvent savourer cette nouvelle ligne au palmarès, acquise dans la continuité et la maturité.

Déceptions et qualifications

La JS Kabylie, pourtant en embuscade, doit se contenter de la deuxième place malgré sa victoire à l'extérieur. Elle passe devant un CR Belouizdad fébrile en fin de saison, mais les Belouizdadis se consolent avec une sixième qualification consécutive pour les compétitions interclubs de la CAF.

Pour Nejm Mogra, la relégation marque la fin d'un court passage de deux saisons dans l'élite. La reconstruction se jouera en divisions inférieures, avec l'espoir d'un retour rapide.

Classement final (Top 3) :

MC Alger - 58 pts JS Kabylie - 56 pts CR Belouizdad - 55 pts

Titres en Ligue 1 algérienne :