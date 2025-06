Sénégal: Transport aérien - Air Sénégal réceptionne deux Airbus A320

La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé, dans un communiqué, la mise en service imminente de deux Airbus A320 à compter du lundi 23 juin 2025.

« Cette initiative stratégique vise à assurer la connectivité entre Dakar et les destinations régionales africaines et à offrir une expérience de voyage toujours plus confortable à ses passagers », indique le communiqué, précisant que chacun de ces A320 bi-classe est configuré pour répondre aux besoins variés de la clientèle. Cette annonce intervient dans un contexte où la compagnie aérienne est confrontée à de grandes difficultés opérationnelles et financières.

Ces deux aéronefs d'une capacité de 150 et 180 sièges viennent renforcer la flotte d'Air Sénégal « dans un contexte de croissance pour le pavillon national ». Air Sénégal confirme également le retour de son 2e Airbus A330-900 Néo et de son 2e Atr 72-600 à la fin du mois de juillet 2025. Selon la compagnie, le retour de ces appareils renforcera davantage les capacités d'Air Sénégal sur ses routes long-courriers et régionales, assurant ainsi la continuité et l'amélioration de tous ses services. « L'introduction de ces deux A320 et le retour de deux de nos avions représentent une étape clé dans notre stratégie de développement. Le renforcement de notre flotte nous permettra de satisfaire la demande pendant la haute saison et de mieux préparer la saison hiver », a déclaré Tidiane Ndiaye, directeur général d'Air Sénégal.