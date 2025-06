<strong>Addis-Abeba, — Les participants à la 10e Journée africaine de la fonction publique ont souligné l'urgence de renforcer les compétences des fonctionnaires et de faire évoluer les mentalités afin de transformer le secteur de la fonction publique sur le continent.

La 10e Journée africaine de la fonction publique s'est poursuivie pour la deuxième journée à Addis-Abeba sous le thème « Renforcer l'agilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et remédier rapidement aux problèmes de prestation de services historiques ».

La responsable de la gouvernance continentale du Mécanisme africain d'évaluation des performances (MAEP), Sara Hamouda, a déclaré que le renforcement des compétences des fonctionnaires africains contribuerait à transformer le secteur de la fonction publique sur le continent.

La fonction publique devrait également être institutionnalisée afin de promouvoir les valeurs démocratiques, les droits de l'homme, la justice et l'État de droit, a-t-elle ajouté.

Selon elle, cet objectif peut être atteint grâce à la promotion d'un personnel professionnel du secteur public, à une gestion stratégique des ressources humaines, au développement du leadership et à la formation des fonctionnaires.

Une gestion et un contrôle financiers axés sur les résultats, une administration des recettes efficace et équitable et l'investissement dans l'administration en ligne sont également essentiels pour renforcer les compétences des fonctionnaires, a-t-elle ajouté.

Le maintien des formations sur le continent et au niveau national est essentiel pour répondre aux attentes des fonctionnaires dans un monde en rapide mutation, a-t-elle souligné.

Pour sa part, Christina Rodriguez-Acosta, conseillère interrégionale auprès de la Division des institutions publiques et du gouvernement numérique (DPIDG) du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), a souligné la nécessité de faire évoluer les mentalités des fonctionnaires afin de promouvoir des institutions efficaces pour le développement durable du continent.

Les gouvernements africains sont confrontés aux défis de la fourniture de services de grande envergure et de meilleure qualité avec moins de ressources et des capacités holistiques accrues, ainsi qu'à une prestation de services responsable et efficace pour répondre à la demande croissante des citoyens en faveur d'une participation accrue, a-t-elle ajouté.

Les fonctionnaires doivent également garder une vision globale, c'est-à-dire prendre en compte les besoins des citoyens et faire preuve de réflexion et d'esprit critique dans leurs actions, a-t-il souligné.