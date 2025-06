Afrique: Mondial des clubs - Le Wydad Casablanca s'éloigne de la qualification après sa défaite contre la Juventus

La suite de l'aventure du Wydad Casablanca au Mondial des clubs s'écrit désormais en pointillés, après une défaite sèche face à la Juventus Turin (4-1) ce dimanche 22 juin. Nordin Amrabat et ses coéquipiers n'ont plus leur destin entre leurs mains, et doivent notamment compter sur un exploit d'Al Ain, un club émirien, contre Manchester City ce lundi 23 juin à 1h TU.

Le Wydad Casablanca ne s'est pas mis dans les meilleures conditions pour rêver des huitièmes de finale. Battus 2-0 par Manchester City dans leur premier match de ce Mondial des clubs (groupe G), les Marocains devaient s'imposer contre la Juventus Turin pour se faciliter la qualification au tour suivant.

Dès la première mi-temps, la Juve a pris la possession du ballon. Les Turinois se sont montrés incisifs rapidement, notamment grâce à Kenan Yildiz et Khépren Thuram qui se sont immiscés dans la surface adverse. La frappe de la pépite turque a été contrée par Abdelmounaim Boutouil, mais a fini malgré tout au fond des filets du WAC (6e). Les hommes d'Igor Tudor n'ont pas ralenti le rythme.

À peine 10 minutes plus tard, Yildiz a nettoyé la lucarne gauche d'El Mehdi Benabid d'une frappe puissante en dehors de la surface. Avec cette magnifique réalisation contrôlée à plus de 130 km/h selon DAZN, diffuseur du Mondial des clubs, l'ailier gauche turinois s'est sûrement offert un des plus beaux buts de la compétition jusqu'à présent.

Le 12e homme du Wydad a répondu présent

Si, depuis le début de la compétition, plusieurs matchs se sont illustrés par le calme relatif de leurs tribunes, ce n'était clairement pas le cas cette fois-ci. À la 25e minute de jeu, le capitaine Nordin Amrabat a servi Thembinkosi Lorch d'une passe lumineuse lui permettant d'inscrire le but du 2-1. Une réduction du score qui a redonné espoir à toute une armée de supporters vêtus de rouge, venus par milliers au Lincoln Financial Field, à Philadelphie. Fumigènes, encouragements, sifflets à l'encontre des Turinois lors des situations périlleuses pour le Wydad... Les supporters casablancais ont fait tout ce qu'ils ont pu pour aider leur équipe.

Le Wydad a poussé pour revenir à égalité dès le début de la seconde période, mais a fini par prendre l'eau. Yildiz, encore lui, a fait le break et s'est offert un doublé à la 69e minute de jeu. Dusan Vlahovic, qui a remplacé Randal Kolo Muani au poste de numéro 9, a enfoncé le dernier clou en provoquant et en transformant un penalty (90+4e).

Avec cette large victoire de la Juventus, acquise sans pour autant montrer une grande domination dans le jeu (seulement 3 tirs cadrés, contre 6 pour les Marocains), les Italiens sont quasiment assurés de disputer les huitièmes de finale de la compétition. Ils auront l'occasion de s'en assurer lors du choc contre Manchester City ce jeudi 26 juin à 19h TU, où un match nul suffira.

Du côté du Wydad, il faudra espérer d'abord un exploit d'Al Ain contre Manchester City ce lundi 23 juin à 1h TU. Après cela, les Marocains devront battre le club émirien lors de leur troisième et potentiel dernier match de la compéttion, tout en espérant une défaite des Citizens. Les chances de qualification sont très minces, mais l'espoir est encore permis pour quelques heures pour les Casablancais.