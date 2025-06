Afrique: La Tunisie au dernier rapport l'UNESCO sur l'industrie du livre sur le continent

L'UNESCO a dévoilé, ce samedi 21 juin, « la toute première cartographie de l'industrie du livre en Afrique, révélant un secteur riche en potentiel aujourd'hui inexploité ». Cette cartographie a été réalisée à partir d'une recherche documentaire et de données recueillies lors d'une consultation auprès des autorités publiques et d'entretiens avec différents acteurs.

La Tunisie est parmi les pays qui figurent dans ce nouveau rapport qui propose une feuille de route pour transformer l'industrie de l'édition sur le continent, avec des revenus qui pourraient atteindre jusqu'à 18,5 milliards de dollars si des réformes clés sont mises en oeuvre.

Intitulée « L'industrie du livre en Afrique : tendances, défis et opportunités de croissance », cette analyse approfondie de l'UNESCO montre que le continent dispose de tous les atouts pour développer un secteur lucratif et créateur d'emplois.

Le secteur du livre et de l'édition en Tunisie

Le rapport présente des données historiques et chiffrées sur le secteur du livre en Tunisie dont voici un résumé.

Selon des données, estimées, datant de 2023, le secteur du livre en Tunisie est composé de 356 Maisons d'édition, 3000 Titres édités, 20 librairies, 487 Bibliothèques publiques avec une moyenne d'1 bibliothèque publique pour 25 000 habitant. Le secteur offre 15000 emplois.

Le rapport revient sur l'histoire du secteur de l'édition qui remonte à la deuxième moitié du 19ème siècle et sont liés à la parution du journal Arrayd At-Tounsi (le pionnier tunisien) qui allait devenir Arrayd Ar-Rasmi At-Tounsi (le journal officiel tunisien).

Au début du 20ème siècle, et surtout entre les deux guerres mondiales, l'activité de l'impression s'est accentuée, mais toujours avec des moyens limités.

Après l'indépendance en 1956, le secteur a commencé réellement à naître. Cela s'est traduit notamment par la création de la Société Tunisienne de l'Édition et de la Distribution dès 1956, qui a donné naissance à deux filiales, à savoir la Maison Tunisienne de l'Édition (1966) et la Société Tunisienne de Distribution (1964).

Le rapport présente les divers intervenant dans la chaine du livre et de l'édition.

L'institution chargée de coordonner les politiques et mesures du secteur du livre et de l'édition en Tunisie est le ministère des Affaires Culturelles à travers sa Direction générale du livre qui comprend la Direction des lettres et la Direction de la lecture publique.

Créé en 1994, l'Organisme Tunisien des Droits d'Auteur et Droits voisins (OTDAV) relevant du ministère des Affaires Culturelles est l'organe qui veille sur le respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle.

Les politiques et mesures publiques mises en oeuvre comprennent l'octroi de prix aux écrivains et aux éditeurs ainsi que des subventions d'achat de papier et de copies de livres nouvellement édités afin de dynamiser et encourager l'activité de la création et de la publication. Elles comprennent également la lecture publique à travers un réseau de bibliothèques publiques présent dans toutes les délégations régionales.

Le rapport présente également d'autres ministères qui interviennent dans le secteur du livre et de l'édition: le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le ministère de la Famille et de la Femme, ainsi que les centres et les instituts de recherche.

L'État garantit l'accès pour le livre audio pour les non voyants aux bibliothèques publiques.

L'État accorde des exonérations fiscales relatives à l'importation des produits intervenant dans l'industrie du livre, ainsi qu'aux exposants nationaux dans la Foire Internationale du Livre de Tunis, un prix préférentiel quant à la location des stands.

La Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) assure officiellement la fonction d'agence ISBN. À ce titre, elle accorde l'autorisation d'édition et le dépôt légal.

Pour ce qui est du nombre des éditeurs, les recherches documentaires indiquent environ 356 éditeurs en Tunisie en 2023. On distingue les éditeurs étatiques ainsi que les centres de publications universitaires (l'Union des Écrivains Tunisiens et l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts (Beit Al Hikma) qui ont, eux aussi, le statut d'éditeur.

Selon les données de la BNT, au cours des trois dernières années, le nombre total de titres publiés était, respectivement, de 3 833 (dont 3 109 en arabe et 724 en français) en 2021, 3 143 (dont 2 441 en arabe et 702 en français) en 2022, et 3 000 (dont 2 263 en arabe et 737 en français) en 2023.

Les recherches documentaires indiquent que le nombre d'exemplaires de livres imprimés varie entre 500 et 3 000 pour la littérature générale, 500 et 1 000 pour les essais et les recherches. Environ 5 000 livres pour enfants sont imprimés.

Il y a actuellement à peine cinq distributeurs de livres en Tunisie, dont la Société tunisienne de Distribution. La réponse de l'autorité nationale à l'enquête indique que les librairies constituent le circuit de distribution et de vente le plus répandu, suivi de près par les salons du livre et festivals littéraires ainsi que la vente au détail. Ceci bien qu'aucune donnée sur les ventes et les revenus générés ne soient disponibles.

Les points de vente au détail sont très importants également, surtout pour les livres scolaires et parascolaires. L'expérience des librairies numériques est débutante.

Bien que la réponse de l'autorité nationale à l'enquête indique l'existence de 50 librairies physiques, d'autres sources en compte à peine une vingtaine et un seul éditeur et bibliothécaire numérique (Kawater) contre 10 mentionnés dans la réponse de l'autorité nationale à l'enquête.

En termes d'emploi, les estimations, basées sur l'ensemble des données disponibles et des recherches complémentaires, font état d'environ 15 000 personnes employées par le secteur en 2023.

Selon la réponse de l'autorité nationale à l'enquête, la Tunisie dispose de 487 bibliothèques publiques, soit environ 4 pour 100 000 habitants..

Une recherche documentaire sur les habitudes de lecture en Tunisie indique qu'en 2023, 25 % des personnes interrogées auraient lu un livre contre 18 % en 2021 et 12 % en 2015. La même source signale que 17 % des personnes interrogées auraient acheté un livre en 2023, contre 14 % en 2021 et 9 % en 20159.

Des recherches documentaires ont montré qu'en 2023, le secteur du livre, englobant les livres imprimés, les brochures, les dépliants et autres documents imprimés similaires était principalement caractérisé par des importations. La valeur totale des importations s'élevait à 10 842 600 USD.

Le montant des exportations était quant à lui de 1 368 000 USD11. De plus, la réponse de l'autorité nationale à l'enquête indique que 50 % des importations proviennent de la France, suivies de l'Égypte (25 %), du Liban (20 %) et d'autre pays d'Afrique (5 %).

Pour ce qui est des exportations, cette même source cite en premier lieu l'Égypte et le Sénégal à hauteur de 25 % chacun, puis le Maroc et l'Algérie (20 %) et les pays du Golf (10 %).

Les principales organisations représentatives et professionnelles du secteur du livre et de l'édition en Tunisie sont l'Union des Écrivains Tunisiens et l'Union des Éditeurs Tunisiens. Il existe également un Syndicat des Importateurs et Distributeurs du Livre.

Le secteur du livre et de l'édition en Afrique

L'industrie africaine du livre est sous-représentée sur la scène mondiale : elle ne représente que 5,4 % des recettes mondiales de l'édition. L'industrie est notamment confrontée à un déficit commercial important.

En 2023, l'importation de livres a atteint une valeur estimée à 597 millions de dollars, contre 81 millions de dollars de livres exportés.

Le rapport révèle également que 90 % des pays africains n'ont toujours pas de législation spécifique pour soutenir l'industrie du livre au-delà des lois de base sur le droit d'auteur et le dépôt légal.

Pourtant, le secteur recèle un immense potentiel, avec un revenu évalué à 18,5 milliards de dollars si des mesures et politiques appropriées sont adoptées. Le secteur lucratif de l'édition scolaire en Afrique, qui représente environ 70 % du marché mondial, offre des possibilités économiques considérables.