Cote d'Ivoire: Examens 2025 - La Caph-Ci célèbre le courage des élèves handicapés et plaide pour une école plus inclusive

À l'issue des examens de fin d'année scolaire 2025, la Coordination des Associations de Personnes Handicapées de Côte d'Ivoire (Caph-Ci) a adressé ses chaleureuses félicitations aux élèves en situation de handicap ayant pris part avec détermination aux différentes évaluations nationales, notamment le CEPE, le BEPC et le Baccalauréat.

Dans une déclaration en date du 20 juin 2025, la Caph-Ci a salué le courage, la persévérance et la force de caractère de ces candidats, qu'elle qualifie de "véritables modèles de résilience pour toute la nation". Elle a également exprimé sa profonde gratitude aux autorités, notamment au Président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'inclusion scolaire.

L'organisation a tenu à remercier tout particulièrement le Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, ainsi que la Direction des Examens et Concours (DECO), pour les avancées concrètes réalisées. Ces efforts incluent la mise en place de centres d'examens adaptés, l'aménagement des conditions de composition et la mobilisation de personnels formés aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap.

Parmi les cas emblématiques, la Caph-Ci cite celui du candidat Karama Mithal Dionoko, atteint d'une pathologie rare, dont la participation aux examens a été rendue possible grâce à un accompagnement exceptionnel. Un exemple fort qui illustre, selon la coordination, la mise en oeuvre effective des principes d'équité, de justice et de respect des droits humains.

La Caph-Ci a également salué l'engagement des familles, des associations, des enseignants et du personnel de santé, dont le soutien a été déterminant dans le parcours de ces élèves.

Enfin, l'organisation réaffirme son engagement à poursuivre son plaidoyer pour une école véritablement inclusive, à travers une meilleure accessibilité physique et pédagogique ; la formation renforcée des enseignants à l'inclusion ; un appui psychosocial et technique accru aux élèves handicapés ; la promotion des compétences des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société.

« Votre réussite est celle de toute la Côte d'Ivoire », conclut le président du Conseil d'administration de la Caph-Ci, s'adressant aux élèves, qui demeurent, selon la lui, des acteurs clés d'une société plus juste et plus solidaire.