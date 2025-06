Sénégal: Kaolack - Des consultations médicales offertes aux détenus de la MAC

Kaolack — Le Réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé (REVOCAP), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et d'autres structures sanitaires, a organisé, samedi, une journée de consultations médicales et psychiatriques au profit des détenus de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

Cette journée d'action sociale a permis aux pensionnaires de la MAC de bénéficier de consultations médicales gratuites en psychiatrie, médecine générale, dermatologie, gynécologie, ophtalmologie, orthopédie, pneumologie, stomatologie et cardiologie, entre autres spécialités.

Des séances de sensibilisation à l'hygiène et au bien-être mental ont également été tenues, accompagnées d'une distribution de médicaments, de produits d'hygiène et d'équipements.

Le docteur Ibrahima Fall, directeur exécutif du REVOCAP, a rappelé que cette activité en est à sa deuxième édition, après une première intervention à la Maison d'arrêt de Liberté 6 (Camp pénal), à Dakar.

"Pour cette deuxième édition, nous avons choisi Kaolack afin de renforcer les efforts existants dans la prise en charge psychiatrique et psychosociale des détenus. Le milieu carcéral est éprouvant sur le plan mental, et notre action vise à accompagner l'Administration pénitentiaire dans cette dimension souvent négligée", a-t-il expliqué.

Des dépistages des cancers du col de l'utérus et du sein ont aussi été réalisés, en plus d'un appui matériel composé de matelas, draps, serviettes et autres articles destinés à améliorer les conditions de détention.

"Le suivi constituera une prochaine étape essentielle. Notre ambition ne se limite pas à l'organisation ponctuelle d'activités médicales. Il s'agit de garantir un accompagnement durable et l'accessibilité continue aux traitements", a ajouté le docteur Fall.

Il a également réaffirmé l'engagement du REVOCAP à soutenir l'Administration de la MAC de Kaolack dans la prise en charge des pathologies diagnostiquées.

Le lieutenant Khalifa Lô, adjoint du directeur de la MAC, a salué cette initiative qu'il attribue à la nouvelle politique d'ouverture impulsée par le directeur de l'Administration pénitentiaire, l'inspecteur Aliou Ciss.

"L'administration pénitentiaire a longtemps été perçue comme fermée. Aujourd'hui, grâce à une orientation nouvelle, elle s'ouvre de plus en plus aux partenariats avec des acteurs de la société civile, comme le REVOCAP, afin de mieux remplir sa mission de prise en charge des détenus", a-t-il soutenu.

Il a relevé la présence, dans les établissements pénitentiaires, de personnes souffrant de troubles mentaux ou de dépendances, affirmant que les agents pénitentiaires ne sont pas toujours préparés à gérer ce type de profils.

"Nous appelons solennel à toutes les bonnes volontés qui veulent apporter leur soutien aux MAC. Parce que la donne a complètement changé, parce que l'Administration pénitentiaire est dans une dynamique d'ouverture et de collaboration pour bien mener sa mission dans la prise en charge des détenus", a-t-il conclu.