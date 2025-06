Algérie: La CAF adresse ses condoléances au pays après le drame survenu lors des célébrations du titre de MC Alger

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a exprimé sa profonde compassion, ainsi que celle des 54 associations membres de la CAF, à la Fédération Algérienne de Football, au Gouvernement algérien, à Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune et à l'ensemble du peuple algérien, à la suite de ce tragique événement.

Selon les informations communiquées par le ministère algérien de la Santé, trois supporters ont perdu la vie et plus de 70 personnes ont été blessées lors de la rencontre opposant le MC Alger à Najem Magra.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré :

« La CAF est profondément attristée par la perte de vies humaines et les blessures survenues parmi les spectateurs lors du match entre le MC Alger et Najem Magra. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la Fédération Algérienne de Football, au Gouvernement algérien, à Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'à tout le peuple algérien en cette période douloureuse. Nous formulons nos voeux de prompt rétablissement aux blessés et prions Allah d'apporter réconfort et paix aux familles endeuillées et à la nation algérienne. La CAF restera en contact permanent avec la Fédération Algérienne de Football et son Président, M. Walid Sadi, et apportera toute l'assistance possible.»

