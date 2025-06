Afrique: J-12 avant la CAN Féminine - Asisat Oshoala, une icône née sur les pelouses de la CAN 2014

Le compte à rebours vers la Coupe d'Afrique des Nations Féminine est officiellement lancé. À cette occasion, CAFOnline.com vous propose de revivre les moments forts de cette compétition, qui s'apprête à célébrer sa 13e édition. Parmi les souvenirs marquants de l'histoire récente, l'édition 2014 reste gravée dans les mémoires comme le théâtre de l'éclosion d'une superstar : Asisat Oshoala.

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, 2024 c'est dans 12 jours

Car si le palmarès du Nigeria est déjà bien garni, c'est en 2014 qu'un nom s'est imposé pour ne plus jamais quitter les sommets du football africain. Celui d'une attaquante de 20 ans, encore inconnue du grand public, qui allait marquer de son empreinte la CAN organisée en Namibie.

Ce tournoi fut son tremplin. Alignée à la pointe de l'attaque des Super Falcons, Asisat Oshoala inscrit quatre buts, distribue les caviars, et s'impose comme la joueuse la plus influente du tournoi. En finale, elle domine les Camerounaises (2-0) et soulève son premier trophée continental. Le Nigeria remporte là sa septième CAN Féminine, elle, de son côté, est sacrée Meilleure Joueuse du Tournoi.

Avant même de briller en Namibie, elle avait secoué la planète foot au Mondial fémininU-20 : 7 buts inscrits, meilleure joueuse, meilleure buteuse. « 2014 a changé le cours de ma vie. C'était mon premier grand tournoi senior, et j'ai compris que je pouvais devenir l'une des meilleures », confiera-t-elle.

Une ascension irrésistible

Onze ans plus tard, Asisat Oshoala est devenue le visage africain du football féminin. Elle a remporté six titres de joueuse africaine de l'année décerné aux Caf Awards (2014, 2016, 2017, 2019, 2022 et 2023), un record absolu dans cette catégorie. Des distinctions individuelles, mais jamais vides de sens. Car partout où elle est passée, l'ancienne joueuse de Rivers Angels a laissé une empreinte.

Elle découvre l'Europe avec Liverpool puis Arsenal, avant de changer de dimension en rejoignant le FC Barcelone en 2019. En Catalogne, elle affine son jeu, remporte la Ligue des Champions en 2021, et devient la première Africaine à marquer en finale. L'année suivante, elle termine co-meilleure buteuse de Liga F avec 20 réalisations.

« Je représente quelque chose de plus grand que moi », glissait-elle en 2022, au moment de prolonger avec le Barça. « Je sais que des milliers de jeunes filles en Afrique me regardent. »

En sélection, son bilan force le respect : trois titres de CAN Féminine (2014, 2016, 2018), plus de 30 buts en équipe nationale, et une longévité rare au plus haut niveau. Elle a disputé trois Coupes du monde, et inscrit au moins un but à chacune d'elles. En 2023, face à l'Australie, elle devient la première Africaine à marquer dans trois éditions différentes de la compétition. Un but plein de sang-froid, à l'image de son parcours.

À l'approche de la CAN 2025, Asisat Oshoala se prépare à disputer sa cinquième phase finale continentale. Une longévité exceptionnelle, à la hauteur de son talent. En 2014, elle avait conquis l'Afrique. Dix ans plus tard, elle revient en icône.