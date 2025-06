Sénégal: Cadre de vie - Le DG de l'ASERGMV prône une synergie d'actions pour des écoles 'vertes'

Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV), Sékouna Diatta, a préconisé une unité d'efforts et d'actions en faveur de l'éducation environnementale pour des écoles "vertes".

"Nous devons joindre nos efforts à travers l'éducation environnementale pour faire de sorte que les écoles et les lycées soient verts et répondre à l'appel des plus hautes autorités pour l'amélioration du cadre de vie et de travail", a affirmé Sékouna Diatta.

Le directeur général de l'ASERGMV qui présidait samedi une opération de reboisement de plants d'ombragés dans les artères de la ville de Mbour (ouest), a laissé entendre que les jeunes, notamment les élèves, sont des vecteurs de transmission de savoir, de savoir-être et de savoir-faire.

Cette journée de reboisement a été initiée par l'Association des jeunes et des femmes pour l'essor et le bien-être, en partenariat avec le club environnemental du lycée Demba Diop de Mbour et l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.

"Nous avons reboisé près de 200 plants d'ombragés au niveau des artères de la ville de Mbour", a souligné Ousmane Kane, secrétaire général de l'Association des jeunes et des femmes pour l'essor et le bien-être de Mbour.

L'objectif de ce genre d'initiative est de "contribuer au développement et à la lutte contre le changement climatique", tout en inculquant aux élèves un savoir-faire qu'ils pourraient reproduire dans leurs concessions ou villages respectifs, a expliqué Dioumacor Diouf, proviseur du Lycée Demba Diop de Mbour, abritant un club environnemental qui entretient des pépinières.