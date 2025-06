La première assemblée générale thématique de l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes (Aiod), est ouverte ce samedi, à Saly Portudal. Durant deux jours (du 21 au 22 juin), les soldats de l'économie vont axer leur réflexion sur la place de l'administration douanière dans la mise en oeuvre de l'agenda Sénégal 2050. Une occasion de contribuer significativement à la collecte de ressources financières nécessaires à l'atteinte de notre souveraineté économique.

MBOUR - « Agenda national de transformation du Sénégal à l'horizon 2050 : rôle et place de l'administration des douanes ». Tel est le thème de l'assemblée générale ordinaire de l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes ( Aiod). À travers ce sujet, les soldats de l'économie s'accordent à porter la réflexion pour apporter leur participation à la mise en oeuvre des nouvelles politiques économiques. Cet engagement des inspecteurs et officiers des douanes sénégalaises traduisent leur volonté à assurer, avec éthique et rigueur, leurs missions de facilitation du commerce international, de sécurisation des frontières et de mobilisation des recettes fiscales.

Il s'agit pour le président de l'amicale, le colonel Ousmane Kane, de donner une occasion à l'administration des douanes de se positionner, de montrer sa place et le rôle qu'elle doit jouer dans la transformation structurelle de notre économie. Avec ses collègues, ils vont dégager des orientations stratégiques afin de soumettre à la tutelle, des propositions claires répondant favorablement aux enjeux de la souveraineté budgétaire. Face aux mutations économiques du monde, l'administration douanière est appelée à s'adapter aux exigences de la modernité. D'où l'urgence de travailler sur l'amélioration des pratiques douanières ainsi que les perspectives de digitalisation et de dématérialisation des procédures conformément au New deal technologique.

« Dans un contexte de souveraineté budgétaire affichée, la mobilisation optimale des recettes douanières et la surveillance efficace du territoire douanier occupent une place de choix, à côté des autres actions de modernisation conformes aux standards définis par l'organisation mondiale des Douanes », a invité le directeur général des douanes, le colonel Babacar Mbaye.