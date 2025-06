Sénégal: Cheikh Diba, ministre des finances et du budget - « L'administration des douanes devra se positionner comme un acteur central de l'économie »

À l'ouverture de l'assemblée générale thématique de l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes, le ministre des Finances et du Budget a invité les soldats de l'économie à se mobiliser aux côtés des autorités étatiques pour la transformation structurelle de notre économie à l'horizon 2050.

Au nom du gouvernement, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a présidé, ce samedi, l'ouverture des travaux de l'assemblée générale ordinaire de l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes. Cette retraite stratégique, axée sur la participation de l'administration douanière dans la mise en oeuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, a été une occasion pour le ministre de rappeler le rôle de premier plan que doivent jouer les soldats de l'économie.

« Dans cette ambition nationale, l'administration des douanes occupe un rôle stratégique. Elle est l'un des piliers de la mobilisation des ressources internes, ces ressources qui constituent le socle de notre indépendance économique et de notre capacité d'action », a-t-il souligné. Et d'ajouter « c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, en tant qu'inspecteurs et cadres de cette administration, à vous mobiliser autour de quatre grandes priorités traduites dans votre note stratégique : restaurer pleinement notre souveraineté budgétaire ; protéger notre économie et notre tissu productif ; moderniser sans relâche l'action douanière ; incarner l'éthique et l'exemplarité ».

Cette contribution attendue de l'administration des douanes sénégalaises sonne comme l'appel au devoir collectif de restaurer la souveraineté financière et budgétaire de l'État. Ainsi, les inspecteurs et officiers des douanes sont invités à inscrire l'action douanière dans une démarche anticipative, contributive et stratégique. « À l'horizon 2050, l'administration des douanes devra se positionner comme un acteur central de la transformation structurelle de l'économie nationale.

A travers une modernisation continue de ses outils, de ses méthodes et de son cadre réglementaire ; une meilleure intégration dans les chaînes de valeur continentales et mondiales ; une contribution accrue à l'intelligence économique et à la veille stratégique de l'État ; une posture renforcée dans la lutte contre les trafics, la cybercriminalité et la criminalité transnationale organisée », a invité le ministre Cheikh Diba.