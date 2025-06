Congo-Kinshasa: Le FPI et l'ANSER s'unissent pour faciliter l'accès des industries à l'énergie

Le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) et l'Agence Nationale d'Electrification et de Services Energétiques en Milieux Rural et Périurbain (ANSER) ont officialisé un partenariat stratégique le vendredi 20 juin 2025. Bien plus qu'un simple acte administratif, la signature de ce protocole d'accord matérialise une convergence de vues et d'objectifs entre les deux institutions pour relever le défi énergétique en République Démocratique du Congo.

L'accord vise à soutenir et à promouvoir les initiatives de développement industriel en améliorant l'accès des entreprises à l'électricité notamment, dans les zones confrontées à un déficit énergétique criant. Cette démarche a également pour but d'augmenter la desserte en électricité au sein des 145 territoires du pays, au profit de l'ensemble de la population.

«En combinant leurs efforts, le FPI et l'ANSER oeuvrent donc à donner vie aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Il ne saurait y avoir d'industries sans énergie, et il ne saurait y avoir de progrès sans une activité économique soutenue et encadrée. C'est dans cette logique que ce partenariat prend tout son sens », a affirmé Bertin Mudimu, Directeur Général du FPI.

Dans le cadre de cette collaboration, le FPI et l'ANSER mutualiseront leurs ressources. Chaque partie jouera un rôle défini pour assurer le développement socio-économique des communautés bénéficiaires et la relance des économies locales. Cette vision commune ambitionne de favoriser l'implantation de pôles de croissance sur les axes stratégiques du territoire national, de viser l'autosuffisance alimentaire et de lutter contre l'exode rural.

« On ne peut pas envisager un développement sans industrie. Et on ne peut envisager une industrie sans électricité. Cette collaboration permettra à l'ANSER et au FPI de soutenir tous les projets industriels basés dans les zones périurbaines. Cela permettra de créer de la valeur ajoutée sur toutes les matières premières à transformer. Cette initiative contribuera nettement à l'amélioration de la qualité de vie de la population », a ajouté M. Twambilangana, Directeur Général adjoint de l'ANSER.

Malgré les nombreux engagements du Gouvernement et de ses partenaires au développement, d'importants défis subsistent quant à la desserte en énergie électrique en République Démocratique du Congo. Le protocole de collaboration signé ce vendredi vise à apporter des réponses concrètes et à appuyer la vision du Gouvernement, qui entend diversifier son économie et renforcer son tissu industriel.