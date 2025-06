C'était un vieux rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable, un acte d'engagement ferme pour un futur durable. Dans la province de l'Equateur, la volonté de développer des infrastructures routières, conformément à la vision du Chef de l'État Félix Tshisekedi, prend un nouvel élan. Tenez, la semaine récente, les travaux d'entretien mécanisé ont été officiellement lancés sur la Route Nationale numéro 08, tronçon Ingende-Yele-Buya, couvrant une longueur de 40 kilomètres. Cet axe stratégique est essentiel pour la connectivité régionale et le dynamisme économique local.

Le Directeur Provincial de l'Office des Routes Équateur Herman Nkwanto Ntomba a tenu à exprimer sa profonde gratitude au Président de la République Félix Tshisekedi. Il a salué l'engagement personnel du Chef de l'État qui « ne ménage aucun effort pour que le développement durable de la République démocratique du Congo soit une réalité » à travers la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures routières'.

C'est grâce à cette implication présidentielle que la province de l'Équateur a pu bénéficier du financement nécessaire à ces travaux d'entretien mécanisé.

Le management du DG Jeanneau Kikangala Ngoy mis en avant !

L'hommage s'est également étendu au Directeur Général de l'Office des Routes, Jeanneau Kikangala, ainsi qu'à tout son personnel. Le Directeur Provincial a salué le leadership du DG Kikangala, soulignant que « malgré d'énormes difficultés, il s'est toujours rendu disponible dans la recherche de solutions, dans sa créativité, son ingéniosité et sa combativité pour le redressement de notre établissement, l'Office des Routes. »

Cette reconnaissance souligne le rôle crucial de la direction de l'Office des Routes dans la concrétisation des projets sur le terrain. Ces travaux, inscrits dans le cadre du programme d'entretien routier de l'exercice 2025 et financés par le Fonds National d'Entretien Routier (FONER), sont prévus pour une durée de trois mois. Ils consisteront principalement en l'opération de dégagement des chaussées, la suppression des bourbiers, l'assainissement et le rechargement systématique de l'axe routier.

La remise en état de cette route aura un impact direct et significatif sur la vie des populations locales et l'économie régionale. Elle permettra une meilleure connectivité avec la province de la Tshuapa, via Diowa et Bolonge-Centre, rétablira le trafic et désenclavera le territoire. Parallèlement, la facilitation du transport des personnes et de leurs biens est attendue, ce qui devrait stimuler considérablement la production agricole de la région.

Au nom du Gouverneur de la province de l'Équateur, empêché, son représentant a officiellement lancé les travaux, invitant la communauté locale d'Ingende à « s'approprier le projet pour sa matérialisation « , soulignant l'importance de l'engagement citoyen pour la réussite et la pérennité de ces infrastructures vitales.