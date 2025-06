Congo-Kinshasa: Plusieurs tours...!

Kinshasa et Kigali retiennent encore leur souffle à quatre jours de la rencontre de Washington au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le Département d'Etat, quant à lui, se réjouit déjà de la fin des hostilités à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Beaucoup de contraintes, pour obliger le Rwanda à adhérer à cet accord de la capitale américaine alors qu'il résulte de la mouture de Nairobi, d'une part et de Luanda, d'autre part. C'est la première fois que les USA s'impliquent pour le retour de la paix à l'Est et veulent parer au plus pressé. Comme qui dirait dans les relations internationales seuls des intérêts comptent plutôt que les amitiés.

En réalité, les minerais critiques dont les industries américaines ont besoin se trouvent à profusion dans les gisements du territoire congolais. Tout passera, cependant et en premier lieu, par le retrait des troupes rwandaises et le désarmement des groupes armés. Le 27 juin prochain dévoilera la prétendue bonne foi du Rwanda d'accepter de se retirer du territoire congolais. Ensuite, il y a le M23 qui ne semble pas clairement trouver de l'espace dans ce texte d'accord.

Déjà à Nairobi, ce dernier avait refusé d'être intégré parmi les groupes armés de l'Est, préférant un traitement d'égal à égal avec le gouvernement de Kinshasa. Des zones d'ombre qu'il faudra éclaircir afin d'éviter toute ambiguïté.

Pour ce qui concerne le volet politique, l'AFC devra participer dans le cadre d'un processus initié par les catholiques et protestants dont le rapport a finalement été remis, samedi dernier au Chef de l'Etat, après plusieurs mois de consultations au pays et à l'étranger.

Après deux heures d'audience que le Chef de l'Etat leur a accordées, les prélats ont loué l'esprit réceptif de leur hôte. Deux points essentiels de cette rencontre, à savoir : le rapport d'information des consultations menées au pays et à l'étranger, et la mise en place une équipe qui va travailler avec eux sur les initiatives du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble pour envisager une autre étape.

Curieusement, cette délégation a été composée du Pasteur André Bokundoa en sa qualité de président de l'ECC, de Mgr Donatien Nshole en tant que secrétaire général de la CENCO et le Pasteur Éric Nsenga, porte-parole de l'ECC. Le Cardinal Ambongo et Mgr Fulgence Muteba, Archevêque de Lubumbashi et Président de la Cenco étaient absents.

Ce processus des prélats rentre dans le cadre de celui de pacification politique à l'interne. Quel sera le sort des Congolais qui ont rejoint l'AFC/M23 en cas des restrictions de Kinshasa ? Des problèmes cruciaux qui appellent des réponses concertées pour le retour véritable de la paix.