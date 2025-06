Afrique Centrale: Signature l'Accord de paix, RDC-Rwanda - Donald Trump confirme l'envol !

Un horizon d'espoir et de confiance se dessine manifestement pour la paix dans l'Est de la RDC. Les Etats-Unis veulent mordicus jouer leur partition pour consacrer la fin du conflit entre Kinshasa et Kigali. Alors que les délégations congolaises et rwandaises sont annoncées pour vendredi 27 juin 2025 à Washington afin de faire avancer cette engagement diplomatique, Donald Trump a, personnellement, révélé des perspectives fortes.

" Je suis très heureux d'annoncer que j'ai conclu, avec le secrétaire d'État Marco Rubio, un merveilleux traité entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, dans leur guerre, connue pour ses violentes effusions de sang et ses morts, plus encore que la plupart des autres guerres, et qui dure depuis des décennies. Des représentants du Rwanda et du Congo seront à Washington lundi pour signer des documents", a indiqué le Président américain, dans son message-là. Pour lui, le retour de la paix en RDC constitue un tournant décisif pour la région des Grands-Lacs, mais aussi pour l'ensemble du continent. Il a, par ailleurs, exprimé sa vision pour un monde durable, mettant en exergue ses efforts pour le rétablissement de la sécurité dans plusieurs autres régions longtemps perturbées par des conflits armés, notamment au Moyen-Orient.

"C'est un grand jour pour l'Afrique et, très franchement, un grand jour pour le monde ! Je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix pour cela, je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix pour avoir arrêté la guerre entre l'Inde et le Pakistan, je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix pour avoir arrêté la guerre entre la Serbie et le Kosovo, je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix pour avoir maintenu la paix entre l'Égypte et l'Éthiopie (un barrage massif construit par l'Éthiopie, stupidement financé par les États-Unis d'Amérique, réduit considérablement le débit d'eau dans le Nil), et je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix pour avoir conclu les accords d'Abraham au Moyen-Orient qui, si tout se passe bien, seront remplis à ras bord de pays supplémentaires signataires, et unifieront le Moyen-Orient pour la première fois depuis « les âges ! » Non, je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix quoi que je fasse, y compris la Russie/l'Ukraine et Israël/l'Iran, quels que soient ces résultats, mais les gens le savent, et c'est tout ce qui compte pour moi !", a indiqué, in fine, Donald Trump, Président des USA.