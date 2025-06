La question de la candidature de la République Démocratique du Congo (RDC) à la Francophonie suscite aujourd'hui un vif intérêt, tant sur le plan géopolitique que régional. Etant le plus grand pays francophone au monde, il ne s'agit pas simplement de se demander si la RDC doit ou non briguer le poste de Secrétaire général, en 2026, mais d'en envisager les implications profondes pour l'institution et pour la région.

En invitant la RDC à se porter candidate dès à présent, cela ouvre un débat sur ses ambitions, ses enjeux et ses responsabilités dans la promotion de la langue française, de la coopération et du développement dans l'espace francophone. Cette démarche constitue une opportunité pour la RDC de renforcer son rôle sur la scène internationale, tout en s'inscrivant dans la continuité des actions menées par ses prédécesseurs et en façonnant l'avenir de l'organisation.

Depuis plusieurs mois, j'ai mené activement des sondages informels à Paris ainsi que dans d'autres villes, lors de réunions publiques, auprès d'organisations, d'associations politiques et culturelles, concernant la candidature de la RDC au poste de Secrétaire Général de la Francophonie. Les retours que j'ai recueillis sont globalement encourageants, car cette candidature suscite un vif intérêt.

Cela s'explique non seulement par l'ancrage culturel fort de la RDC, mais aussi par le fait que le pays compte un nombre important de locuteurs de la langue française, ce qui renforce sa légitimité et son poids au sein de la communauté francophone. Par ailleurs, cette candidature semble également attirer l'attention d'autres acteurs et pays membres, qui voient en la RDC un acteur clé capable de représenter la diversité et la richesse culturelle de la francophonie africaine.

Elle est perçue comme une opportunité de renforcer la présence et l'influence de la RDC dans les affaires francophones, tout en valorisant ses atouts culturels, linguistiques et diplomatiques.

Concernant les réalisations des différents Secrétaires généraux qui ont dirigé la Francophonie ces dernières années, la mandature d'Abdou Diouf (2002-2014) a été marquée par sa volonté de renforcer l'unité et la solidarité entre les pays membres. Celle de Michaëlle Jean (2014-2018) s'est concentrée sur plusieurs initiatives importantes, notamment la promotion de la langue française, la solidarité entre les pays francophones, ainsi que le développement durable et la paix.

Elle a également oeuvré à renforcer la coopération entre les nations membres en soutenant des projets éducatifs, culturels et sociaux. Quant à Louise Mushikiwabo (2018-2026), sa présidence a été caractérisée par ses efforts pour moderniser l'organisation, renforcer la place de la jeunesse, et promouvoir la diversité culturelle et linguistique dans l'espace francophone.

Même si le prochain Secrétaire général de la Francophonie devra s'appuyer sur cet héritage, j'invite la personne qui pourrait être désignée par la RDC à porter un véritable projet culturel, politique et économique, afin de renforcer la place de la langue française dans le concert des nations et donner un nouvel élan à la mandature congolaise. Sous la présidence de François Hollande, 2012 - 2017, en France, Yamina Benguigui, alors Ministre déléguée chargée de la Francophonie, avait proposé une initiative audacieuse : former 100 000 professeurs de français dans l'espace francophone pour améliorer l'enseignement de cette langue dans les écoles.

Bien que cette proposition ait été séduisante, elle n'a pas abouti en raison d'un manque de financement. Il nous semble important que cette dimension fasse partie du projet culturel du candidat. Il en va de même pour la facilitation de la libre circulation des étudiants et des chercheurs dans l'espace francophone, sans que cela ne devienne un sujet d'immigration.

La création de centres de recherche scientifique pour mutualiser les compétences, éradiquer certaines maladies endémiques, ainsi que la mise en place d'échanges économiques structurés, devraient également faire partie des nouveaux leviers de gouvernance du prochain Secrétaire général de la Francophonie.

Qui pourrait alors porter la candidature de la RDC à la Francophonie ? Le choix du candidat, qui revient au Président de la République ou au Ministre des Affaires étrangères, doit être porté sur une personne dotée d'une solide expérience en diplomatie, dans la gestion internationale ou des affaires publiques. Une connaissance approfondie des enjeux liés à la langue française, à la diversité culturelle et aux défis du développement dans les pays francophones s'avère indispensable. Une excellente capacité de communication, de négociation et de leadership est également essentielle pour représenter efficacement la Francophonie sur la scène mondiale.

Par ailleurs, une sensibilité aux questions sociales, économiques et politiques, ainsi qu'une capacité à fédérer et à collaborer avec divers acteurs (gouvernements, organisations, société civile) sont indispensables. Enfin, une expérience dans la gestion d'organisations internationales ou régionales constitue un atout majeur.

Dans cette optique, le profil de l'actuelle Ministre des Affaires étrangères de la RDC apparaît comme une option particulièrement pertinente, même si notre diplomatie a encore besoin de son action.

Son expérience diplomatique, sa connaissance approfondie des enjeux liés à la langue française et à la diversité culturelle, ainsi que ses compétences en négociation et en leadership, en font une candidate de consensus capable de représenter efficacement la RDC et l'ensemble des pays membres sur la scène internationale.