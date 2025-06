Congo-Kinshasa: Politique nationale - Va-t-on vers une reconfiguration de l'Assemblée Nationale ?

La scène Politique Congolaise vit ces derniers temps des soubresauts remarquables que ce soit au niveau des déclarations des Acteurs Politiques ou encore au niveau international avec les efforts du Gouvernement de la République pour terminer la Guerre et signer des Accords qui garantiraient la Paix au Pays. Une fois la Paix retrouvée, les yeux de tous se tourneront sûrement vers les échéances électorales de 2028.

D'où, les Agitations actuelles. L'épicentre de cette agitation semble se retrouver à l'Assemblée Nationale où il y a eu des débats houleux et controversés qui donneraient à penser que les positionnements des Députés Nationaux, majoritairement de la Majorité se sont démarqués de la ligne de la hiérarchie.

Les observateurs de la Politique Congolaise notent en effet que les Députés de l'Opposition sont chaudement applaudis par cette Majorité sur des sujets cruciaux sur lesquels les Membres du Parti Présidentielle UDPS, du moins au niveau de la Base émettent un avis contraire.

Ils ont noté aussi que des dossiers importants et des projets de Loi inscrits dans le Cahier de charges de l'UDPS, le Parti Présidentiel, et popularisés par les fameux "Parlements Débout", et adoptés par la Base ont été délaissés par l'Assemblée Nationale pour se focaliser sur les levées des immunités de Ministres et Députés Nationaux, Coqueluches de cette même base, même s'ils ne font pas partie de ce Parti, parce qu'ils incarnent leurs aspirations.

Ce constat démontre que certains Membres du Présidium de l'Union Sacrée ne partage plus la ferveur qui ronge la Base essentiellement portée à adopter une ligne dure sur des sujets comme la traque des alliés des Rebelles à Kinshasa, l'arrestation des et le jugement de l'ancien Président de la République, le Dialogue des Prélat de la CENCO et l'ECC et j'en passe.

Tout Analyste Politique sérieux se pose alors cette question importante : Va-t-on vers une rupture entre une partie de la Hiérarchie de l'Union Sacrée qui préside l'Assemblée Nationale et la Base de l'UDPS, Parti majoritaire au Parlement et partie importante de l'Union Sacrée, la Coalition majoritaire de l'Union Sacrée dont l'UDPS fait partie ?

Si cette hypothèse se révèle être vraie ; alors il y a lieu de croire qu'au-delà de ces joutes Parlementaires actuelles, il y a une autre bataille souterraine qui prend qui prend forme ; un combat acharné qui ne perd pas le temps avec les épiphénomènes de l'actualité mais anticipe les grands événements politiques qui se profilent à l'horizon. La Bataille des élections de 2028 aurait déjà commencé.

En effet, les Politiciens Congolais semblent avoir tiré une leçon de l'histoire récente des empoignades FCC contre CACH. L'issue de ces empoignades s'est dessiné à l'Assemblée Nationale où le FCC croyait contrôler la situation, mais a vu ses rêves s'effondrer avec la défection massive des Élus du Peuple en faveur de CASH dans un premier temps, et la Formation de l'Union Sacrée qui continues à avoir une majorité au Parlement jusqu'à présent.

Cette épisode pourrait avoir fait des émules. Ce qui explique cette bataille. C'est au Parlement que se livre l'actuelle bataille. Ensuite viendra le contrôle de l'Appareil Judiciaire. C'était le schéma suivi pour la constitution de l'Union Sacrée en face du FCC en 2019.

C'est dans l'Union Sacrée que les Protagonistes de la lutte pour le Pouvoir en 2028 sont en train de tâter le terrain ; de placer des pions avant de porter l'estocade finale. Lorsque le Analystes Politiques analysent les diverses prises de position des Acteurs Politiques à l'Assemblée Nationale sur des sujets où l'Union Sacrée devrait faire bloc, leurs divergences les confortent dans leur analyse.

Il y a dans l'Union Sacrée une frange qui ne s'aligne pas aveuglement derrière la ligne officielle du Gouvernement Central. Une autre partie qui est fidèle même dans les moindres détails au Président de la République. La première Frange est accusée par les durs de l'Union Sacrée d'être opportuniste, guettant les moindres faiblesses des Fidèles du Président actuel pour s'en séparer et affirmer leurs ambitions pour le Grand Fauteuil.

Ils ont prôné la négociation avec les Rebelles du M-23 ; ils ont été même accusés de propager des informations démoralisantes du Front militaires pour précipiter la chute du Régime ; ils sont également accusés de fragiliser les soutiens politiques sans faille du Président et préparent par une connivence avec l'Appareil Judiciaire une riposte légale contre toutes tentatives de changement de la Constitution qui donnerait au Président Actuel une possibilité de rempiler un troisième mandat.

L'autre Portion de l'Union Sacrée observe. Elle intervient au Parlement pour prendre le Peuple à témoins et les avertir des velléités de l'autre partie de leurs alliés de l'Union Sacrée qu'ils accusent de chercher à remettre l'ancien système avec ou sans Joseph Kabila.

Nous estimons que cette Partie Dure de l'Union Sacrée est consciente de tout ce qui se trame et prépare une riposte. L'affaire Matata Ponyo et l'Affaire Constant Mutamba a révélé les avancées des uns et des autres dans leurs efforts pour contrôler l'Assemblée Nationale.

Le temps d'abattre les dernières Cartes n'est plus loin. Si tel est le cas, la Configuration de l'Assemblée Nationale risque de ne plus être la même dans les prochains mois.

Dans tous les deux cas, une Reconfiguration de l'Assemblée Nationale devrait intervenir en cas de victoire de l'une ou l'autre frange de l'Union Sacrée pour s'assurer de l'organisation de ces élections sous des auspices favorables à leurs ambitions.

Qui vivra verra !