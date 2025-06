Capital. Le 17e Sommet des Affaires États-Unis Afrique qui se tient depuis hier à Luanda en Angola, revêt une importance particulière pour l'avenir des relations entre l'Afrique et les USA, surtout en ce moment où la nouvelle taxation Trump fait encore débat.

Une réunion qui intéresse au plus haut point le gouvernement puisqu'une délégation conduite par le Premier ministre, Christian Ntsay, est sur place pour défendre la cause malgache.

Secteurs-clés

Placé sous le thème « Les voies de la prospérité : une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique », ce sommet de haut niveau constitue, en tout cas, une plateforme essentielle pour approfondir les liens économiques et commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Et ce, dans des secteurs clés comme l'agroalimentaire, l'énergie, la santé, les infrastructures, la facilitation des échanges, les technologies de l'Information et des télécommunications, et les finances.

Une rencontre d'autant plus importante parce qu'elle sera également une opportunité de réseautage qui facilite les rencontres entre dirigeants du secteur privé, autorités gouvernementales, investisseurs et entrepreneurs américains et africains. Une occasion, en somme, pour les participants de forger des partenariats, d'explorer de nouvelles perspectives commerciales et d'élaborer des politiques favorisant des relations commerciales et d'investissement solides entre les États-Unis et l'Afrique.

Table ronde ministérielle

Plus de 1 500 participants, issus d'une quarantaine de pays sont attendus à ce Sommet qui vise, comme son thème l'indique, à renforcer le commerce, les investissements et la coopération économique entre le pays de l'Oncle Sam et le continent africain. Outre le discours du Premier ministre qui représente le président de la République Andry Rajoelina, la participation malgache sera aussi marquée par l'intervention du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, à une séance consacrée aux performances africaines.

Un honneur pour Madagascar puisque selon l'agenda du sommet, le membre du gouvernement figure parmi les ministres africain sélectionnés pour intervenir dans une table ronde ministérielle sur les perspectives des gouvernements africains. David Ralamborifinga interviendra aux côtés de ses homologues angolais, ghanéens, tanzanien, mauricien, mozambicain, lesothane, malawite, marocains, sud-africain éthiopien et botswanais.

AGOA et vanille

Une occasion de présenter les attentes, de faire la promotion et de défendre les intérêts de Madagascar devant la partie américaine qui sera représentée par l'United States Trade Représentative (USTR) qui est l'agence du gouvernement américain chargé de définir, négocier et mettre en oeuvre la politique internationale des États-Unis, le département d'État,ainsi que des représentants du secteur privé américain.

Les secteurs-clés des relations Madagascar - USA, notamment le textile avec l'AGOA et la vanille seront probablement au menu de la participation malgache à ce sommet qui voit également la participation de l'ambassadrice de Madagascar à Washington, Lantosoa Rakotomalala. On rappelle d'ailleurs sur ce point que le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a annoncé, récemment la poursuite des négociations sur le nouvel accord commercial entre Madagascar et les États-Unis. De belles perspectives en vue.