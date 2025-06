Madagascar: Océan indien - Plus de deux millions de tonnes métriques de thon, capturées en 2023

Le thon, qui est une espèce migratoire, revêt une importance stratégique pour l'océan Indien.

La région océan Indien constitue le deuxième océan le plus important au monde pour la pêche thonière. Les données enregistrées par la Commission des Thons de l'océan Indien (CTOI) en 2023 avance un chiffres de captures énormes.

Soit, un total qui dépasse les deux millions de tonnes métriques, dont 1,29 million de tonnes métriques pour l'océan Indien occidental. « Ces chiffres témoignent non seulement de la richesse de notre région, mais aussi de la pertinence et de l'utilité de mécanismes comme le GTCCPT ou Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans le secteur de la pêche thonière. » La 13e session de cet organisme s'est d'ailleurs tenue à Maurice du 17 au 18 juin dernier.

Sessions

Plus de 35 experts, techniciens et représentants des 12 pays membres de la CPSOOI, ainsi que des partenaires comme la Commission de l'océan Indien (COI), le WWF et le FAO ont participé à cette rencontre, appuyée par le projet TransFORM SWIOFish5 coordonné par la COI et financé par la Banque mondiale. Pour la région, le thon représente plus qu'une marchandise.

« Il constitue une bouée de sauvetage pour les pêcheurs artisanaux, il fournit de l'emploi, génère de la croissance et contribue à la sécurité alimentaire. » Ainsi, face aux défis persistants, la réunion a souligné la nécessité de « renforcer collectivement les systèmes de données, d'appliquer les mesures de l'État du port, de construire des systèmes de gestion des pêches adaptatifs et résilients, tout en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que la piraterie. »