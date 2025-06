Madagascar: Todisoa Andriamampandry - Un député à l'écoute du peuple

Figure politique incontournable de la capitale d'Antananarivo, ancien adjoint au maire de la CUA, le député Todisoa s'impose comme un parlementaire atypique car il est à la fois porte-voix de la population, défenseur acharné de l'éducation, et acteur engagé du développement communautaire.

Défaillances

Réélu dans le VIe arrondissement d'Antananarivo, il revendique une posture claire, celle d'un représentant du peuple, qu'il défend dans l'Hémicycle comme dans les médias. Très actif au Parlement, il dénonce les défaillances de l'action gouvernementale, notamment en matière de transparence budgétaire et de services publics. « Je transmets les doléances de la population là où elle ne peut se faire entendre », a-t-il affirmé.

Laissée en ruine

Enseignant-chercheur, Docteur en sociologie du développement, également diplômé en économie et gestion publique, le député garde un lien fort avec l'université. Ancien doyen et directeur à l'Université d'Antananarivo, il alerte sur la crise de l'enseignement supérieur, marquée par des bourses dérisoires, des infrastructures délabrées et des enseignants mal rémunérés. Il critique la création d'universités de proximité sans moyens humains ni matériels, et appelle à une réforme éducative nationale. Pour lui, l'éducation est le socle du développement, mais elle est aujourd'hui « laissée en ruine ».

Visite matinale

Hors du Parlement, Todisoa Andriamampandry agit sur le terrain. A Ambohimanarina, il finance des cours gratuits pour les élèves qui passent leurs examens officiels, organise des campagnes de circoncision gratuites, et soutient les associations féminines et les jeunes. Il participe aux travaux agricoles, nettoie les rizières, construit des ruelles, et se rend aux funérailles dès l'aube dans le cadre de sa « visite matinale » (fitsapana maraina), renforçant sa proximité avec la population. « Servir, c'est être là, dans la boue, dans la douleur, dans le quotidien des gens », dit-il.

Pragmatisme politique

Critique des réformes éducatives imposées sans concertation, il milite pour une école connectée aux réalités nationales, capable de former des créateurs d'opportunités et non de simples demandeurs d'emploi. À travers son parcours universitaire, son mandat parlementaire et ses actions de proximité, il incarne une figure de transition entre savoir académique, militantisme citoyen et pragmatisme politique.