Madagascar: Andry Rajoelina - « Heureuse la Nation dont l'Eternel est le Dieu »

Le président de la République a communié avec les milliers de Malgaches présents au concert de louanges pour la Nation qui s'est tenu hier au Kianja Barea.

Lutte perpétuelle

Tout de blanc vêtu comme le recommandait le « dress code », le président Andry Rajoelina et son fils cadet Ilo ont fait leur entrée à la tribune centrale où « Maman Olga » avait déjà pris place pour assister au « Antsam-piderana ho an'ny Firenena » organisé à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'Indépendance.

« Heureuse la nation dont l'Eternel est le Dieu ». Le chef de l'État a fait sien ce verset (Psaumes 33 :12) tiré de la Bible pour réaffirmer sa foi et celle de la Nation en Dieu. « Lorsque la foi en est vous, dans votre coeur, aucune épreuve extérieure ni difficulté ne peut vous résister. Dieu est notre guide », a-t-il prêché. En faisant remarquer que « la vie est une lutte perpétuelle ».

Message simple

Le président de la République a reconnu que « le vécu quotidien des Malgaches n'est pas du tout facile ». Il a eu dans la foulée, une pensée particulière pour ceux qui ont perdu la vie dans l'empoisonnement d'Imerinkasinina. Et de faire observer « une minute de silence en mémoire de la vingtaine de morts et pour le repos de leur âme ainsi que pour le réconfort de leurs familles respectives ». À la veille de la Fête de l'Indépendance, il a délivré un « message simple » mais significatif à l'endroit des Malgaches pour leur redonner du courage et les exhorter à ne pas se laisser abattre.

Foi inébranlable

« Ne vous laissez pas envahir par la désillusion ni démonter le moral par les esprits malveillants », a-t-il préconisé dans une brève intervention. Pour ne pas dire dans sa prêche à travers laquelle il a fait remarquer qu' « il y a des vivants qui sont morts parce que sans foi et il y a des morts qui sont vivants car ils ont gardé leur foi inébranlable ».

Faisant une seconde fois référence à la Bible (Jean 11 :26) qui dit que « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais... Celui qui place toute sa confiance en moi, vivra, même s'il meurt ». Le locataire d'Iavoloha a d'ailleurs fredonné les paroles de la chanson de Henika « Izaho tsy hiala aminao ». Et de remercier ceux et celles qui ont répondu à l'appel hier à... Mahamasina.