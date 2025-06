Madagascar: Portrait - Jeremy Rakotoarimanana, le prodige du motocross malgache trace sa voie

À 16 ans, Jeremy Rakotoarimanana s'apprête à écrire une page d'histoire pour Madagascar en devenant le premier représentant de son pays au Championnat du Monde FIM de Motocross Junior, les 5 et 6 juillet 2025 à Romagné, en France. Ce jeune pilote, engagé en catégorie 125cc sur une KTM 125 SX, incarne l'espoir et la détermination d'une nation qui s'invite, pour la première fois, sur la scène mondiale du motocross. Portrait d'un talent brut, forgé par la passion, la résilience et le soutien de ses proches.

Jeremy n'avait que 4 ans lorsqu'il a enfourché sa première moto, suivant les traces de ses deux frères aînés, Randy et Aaron, tous deux pilotes et champions de Madagascar. « Ce sont eux qui m'ont attiré vers ce sport », confia-t-il. Dans la famille Rakotoarimanana, le motocross est une affaire de fratrie : si Randy a décroché le titre en MX1 Enduro en 2022 et Aaron a brillé en junior et 85cc, les deux soeurs de Jeremy, elles, préfèrent rester en dehors des pistes.

Cette dynamique familiale a façonné le jeune pilote, qui a grandi entouré de moteurs rugissants et d'une rivalité fraternelle stimulante. Son père, Tovo, bien qu'il ne soit pas pilote, joue un rôle central dans son parcours. « Il me soutient, me prépare physiquement et me conseille pendant et après les courses », explique Jeremy. Ce soutien indéfectible, combiné à l'influence précoce de pilotes malgaches comme Mathias Plantive et Claudio Tida, puis de figures internationales comme le Français Romain Febvre, a nourri son ambition de viser toujours plus haut.

Un parcours semé d'embûches, mais pavé de succès

Le chemin vers Romagné n'a pas été de tout repos. En 2024, Jeremy a marqué les esprits en remportant le titre de champion d'Afrique par équipe en MX 125cc à Marrakech, un exploit d'autant plus remarquable qu'il était malade et que son visa n'avait été obtenu qu'à la dernière minute.

« J'ai été très surpris du résultat, surtout face au pilote sud-africain », raconte-t-il, encore ému par cette victoire. Mais les derniers mois ont aussi été marqués par des épreuves physiques. Une luxation de la clavicule en novembre 2024, une fracture de la cheville en février, puis une entorse en mai ont mis sa résilience à rude épreuve. « Actuellement, je suis bien rétabli et prêt à en découdre», assure-t-il avec détermination. Cette capacité à rebondir illustre la force mentale de ce jeune pilote, qui refuse de se laisser abattre.

Un rêve qui devient réalité

En avril, Jeremy a découvert le circuit de Romagné lors d'un stage en France sous la houlette de Julien Duhamel. « C'est un circuit technique, un peu difficile, mais ça ne me fait pas peur », déclare-t-il, impatient de relever le défi. Pour lui, représenter Madagascar dans cette compétition mondiale n'est pas une source de pression, mais une fierté.

« Je n'ai pas de pression », affirme-t-il simplement, porté par la confiance de son entourage et de son coach malgache, Dadou Razafindrakotohasina, qui l'a entraîné à Madagascar, ainsi que de son mécanicien, Goss Hermann, qui veille sur sa moto. Ce Mondial Junior représente bien plus qu'une course : « C'est un rêve qui devient réalité », confie Jeremy. Un rêve rendu possible grâce au soutien de ses sponsors - Just Ride, Just Rent, Funbike, CT Motors, Vision Acacia, Madauto, la Fédération Malgache de Football - et, surtout, de sa famille, son moteur principal.

Un pilote, mais aussi un musicien

En dehors des circuits, Jeremy trouve son équilibre en jouant de la batterie, une passion qui lui permet de canaliser son énergie. À Madagascar, où le motocross connaît un essor avec de plus en plus d'écoles de pilotage et de jeunes passionnés, Jeremy espère tracer la voie pour la nouvelle génération. « Je voudrais que d'autres jeunes pilotes suivent mes traces », dit-il. À long terme, Jeremy n'a qu'un objectif : devenir pilote professionnel.

À Romagné, face aux meilleurs juniors du monde, il aura l'occasion de prouver que Madagascar a sa place dans l'élite du motocross. Et quelque chose nous dit que ce n'est que le début pour ce prodige de 16 ans, prêt à faire vibrer les pistes et à inspirer tout un pays.