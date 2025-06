Le Premier ministre de transition, Dr Kamil Idris a souligné l'importance de renforcer le rôle de surveillance dans l'État, en particulier le rôle du Bureau de l'auditeur général, soulignant l'intérêt du gouvernement pour la transparence et l'intégrité dans le travail public.

Le Premier ministre a inspecté aujourd'hui l'avancement des travaux au Bureau de l'auditeur général à Port Soudan. Il a rencontré le vérificateur général, M. Salah El-Din Mohamed Osman, ainsi que le personnel du Bureau, et a été informé de la nature du travail et des tâches du Bureau.

L'auditeur général a déclaré dans des déclarations à la presse que la réunion a abordé toutes les questions liées à l'audit financier, au mandat et aux devoirs du Bureau, en examinant les rôles du Bureau pour atteindre le plus haut degré d'efficacité technique, de précision et d'indépendance afin de préserver les fonds publics et d'empêcher tout empiètement sur eux.

Il a ajouté qu'il avait informé le Premier ministre des rapports de performance et financiers et comptables des dernières années pour toutes les institutions de l'État, ainsi que de la situation de travail dans les différents États. Il a noté que le Bureau fonctionne en toute indépendance et impartialité, notant que le Bureau a atteint la première place en matière d'indépendance parmi les pays arabes, la deuxième place sur le continent africain et la dix-septième place au niveau international, selon les indicateurs de la Banque Mondiale./ OSM