Le ministère de l'Énergie et du Pétrole a reçu ce soir une délégation des ministères du Pétrole et des Finances de l'État du Soudan du Sud, dirigée par le ministre des Finances et le ministre du Pétrole et leur délégation accompagnante.

Le sous-secrétaire du ministère de l'Énergie et du Pétrole, le Dr Mohi El-Din Naeem a déclaré que ces réunions se tiennent chaque année entre le Soudan et le Soudan du Sud pour discuter des questions en suspens liées au transport du pétrole, étant donné que le Soudan est le transporteur officiel du pétrole du Soudan du Sud. Il a souligné le partenariat de longue date entre les deux pays dans le transport et le traitement du pétrole brut du Soudan du Sud.

Le sous-secrétaire a qualifié la réunion de réussie, avec une vision élevée et un accord complet qui incarne la relation entre le Soudan et le Soudan du Sud. La réunion s'est conclue par des décisions importantes sur certaines questions en suspens liées au dossier pétrolier, notant que le programme sera achevé ce soir en présence d'autres parties.

Il a souligné que les dirigeants du ministère ont participé à la réunion, où ils ont apporté de véritables contributions pour corriger le cours des choses et éliminer les idées fausses. M.Naeem a déclaré que le pétrole est une question sensible et qu'il n'accepte que le plus haut niveau de professionnalisme, d'autant plus qu'il a des partenaires internationaux. Il a noté que la réunion a pris en compte les circonstances des deux pays et qu'un accord a été trouvé facilement et en douceur, espérant que cette relation se poursuivrait dans les prochains jours./ OSM