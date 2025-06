Soudan: Le Commissaire à l'Aide Humanitaire du l'État de Nord Discute des Question Migratoires avec le HCR

Le Commissaire à l'aide Humanitaire dans l'État du Nord, Dr Abdel Rahman Ali Khairi a accueilli la visite d'une délégation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Soudan, venue pour discuter de plusieurs dossiers humanitaires sensibles, notamment liés aux migrants et aux mouvements transfrontaliers.

Lors de la rencontre, les deux parties ont abordé les problématiques liées à la migration, au trafic de personnes et à la traite humaine. Le commissaire a affirmé l'engagement de sa structure à coopérer avec le HCR, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les autorités concernées, dans le respect des conventions internationales, afin de mieux gérer les flux migratoires, les situations de réfugiés et les cas de traite.

Il a souligné l'importance d'établir des bureaux du HCR aux frontières et aux points de passage, et a salué les efforts des organisations partenaires dans ce domaine. Il a également insisté sur la nécessité de coordonner les actions pour soutenir le gouvernement et répondre aux besoins des migrants et des personnes expulsées.

Dr Khairi a enfin indiqué que le HCR a renouvelé son engagement à continuer d'apporter une aide matérielle et financière aux populations cibles, tout en poursuivant ses efforts pour répondre aux besoins croissants des migrants et des réfugiés.