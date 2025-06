La membre du Conseil de souveraineté, Dr. Nawara Tahir a exprimé sa gratitude pour l'intérêt des dirigeants du pays envers les femmes et leur volonté de promouvoir leur rôle national à la lumière des circonstances exceptionnelles que traverse le pays, saluant les efforts et les sacrifices des femmes à travers les différentes époques.

Mme Nawara lors de sa rencontre avec les femmes de l'État de la mer Rouge ce soir. Sa nomination et sa sélection comme membre du Conseil de souveraineté sont un honneur pour les femmes en général et pour les femmes de l'Est en particulier. J'appelle les femmes à servir la société et à faire progresser tous ses segments afin de parvenir au développement et à la stabilité.

Son Excellence a affirmé qu'elle accueille favorablement toutes les propositions des femmes dirigeantes et des femmes d'affaires, et qu'elle s'engage à les mettre en oeuvre pour réaliser le progrès et l'avancement de la société. Elle a salué la réunion, qu'elle a décrite comme une étape importante dans le renforcement des partenariats communautaires entre les femmes dirigeantes et leurs électeurs dans l'Est.

À cet égard, la secrétaire des femmes d'affaires de la mer Rouge, représentante des femmes à la Fédération des employeurs, Mme Enaam Abdel Latif Sati, a confirmé le soutien des femmes de la mer Rouge dans tous leurs secteurs au membre du Conseil de souveraineté de transition, Dr Nawara, a exprimé sa fierté de la représentation des femmes au Conseil de souveraineté, soulignant que la mer Rouge compte des femmes pionnières qui occupent des postes stratégiques et contribuent efficacement au service communautaire et au développement de l'État. /OSM