Soudan: La membre du Conseil de Souveraineté, Dr. Salma Abdel Jabbar Rencontre l'Ambassadeur d'Égypte

La membre du Conseil de souveraineté de transition, Dr. Salma Abdel-Jabbar Al-Mubarak, a salué le niveau avancé des relations bilatérales entre le Soudan et l'Égypte, en particulier pendant la période de guerre, soulignant le soutien de l'Égypte, gouvernement et peuple, au peuple soudanais dans son épreuve, tout comme le Soudan s'est tenu aux côtés de l'Égypte soeur, la soutenant et l'appuyant dans plusieurs forums.

Lors de sa rencontre aujourd'hui avec l'ambassadeur d'Egypte au Soudan, l'ambassadeur Hani Salah, elle a ajouté que cette guerre a contribué à renforcer l'unité nationale et à favoriser la cohésion entre les deux pays. Elle a décrit les relations entre les deux pays comme historiques et profondément enracinées.

Le membre du Conseil de souveraineté a souligné que le monde attend la renaissance économique et sociale du Soudan, indiquant que le peuple soudanais est devenu plus cohésif, conscient et uni, ce qui le rend capable de progrès et de développement en peu de temps.

La réunion a permis d'aborder un certain nombre de questions d'intérêt commun entre les deux pays, notamment les questions sociales, économiques, culturelles et religieuses. Outre les défis auxquels est confronté le projet Gezira et l'importance de le relancer compte tenu de son importance pour le Soudan et le monde arabe. / OSM