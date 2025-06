L'ambassadeur Al-Rayeh Haidoub a présenté ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan au Japon à Sa Majesté l'Empereur Naruhito Akihito, où il lui a transmis les salutations de Son Excellence le général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil de souveraineté, et ses sincères voeux de bonne santé et de bien-être.

Il convient de noter que l'ambassadeur Al-Rayeh Haidoub a déjà travaillé dans les ambassades du Soudan en Chine et en Corée du Sud. Son Excellence a déclaré après avoir présenté ses lettres de créance qu'il ferait tout son possible pour approfondir les relations bilatérales avec le Japon, en particulier dans les domaines économique et d'investissement, et pour attirer les entreprises japonaises à investir au Soudan, et pour approfondir la coopération entre les universités des deux pays dans les domaines de la recherche scientifique et technologique.

Durant cette période, Son Excellence a effectué un certain nombre de visites dans un certain nombre d'universités, qui ont confirmé leur désir de signer des protocoles d'accord avec des universités soudanaises telles que l'Université de Khartoum, l'Université de Gezira, l'Université internationale d'Afrique, l'Université soudanaise des sciences et de la technologie, avec l'Université de Kobe et l'Université d'études internationales de Tokyo.

La semaine prochaine, il se rendra à l'Université de Totri pour discuter de la poursuite et de l'approfondissement de ses relations avec l'Université de Khartoum et la Société de recherche agricole, et pour suivre les progrès du projet de blé résistant à la chaleur mis en oeuvre par la JICA dans les États de Gezira, Kassala et New Halfa.

En plus de continuer à attirer le soutien japonais au développement dans le domaine de la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre et de bénéficier de l'expérience historique distinguée du Japon dans ce domaine./ OSM