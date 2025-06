L'atelier de planification stratégique et de gestion de la qualité organisé par le Bureau de l'UNESCO à Port Soudan, qui s'inscrit dans le cadre du projet visant à améliorer les opportunités d'emploi pour les jeunes au Soudan grâce à la formation professionnelle et à l'enseignement technique, a débuté aujourd'hui dans la salle du bureau de l'UNESCO à Port Soudan et se poursuivra pendant trois jours.

M. Wael Mohammed Al-Awad, directeur du projet d'amélioration de l'emploi des jeunes de l'UNESCO au Soudan, affilié au secteur de l'éducation a déclaré que l'atelier est la continuation d'une série d'ateliers qui ont débuté le mois dernier, qui visaient à renforcer les capacités des administrateurs et des enseignants de l'école technique de Port Soudan. Cinq administrateurs et vingt enseignants participent à quatre cours : recyclage du plastique, purification et distribution de l'eau à Port Soudan, production de poisson, protection de l'environnement côtier et électricité à haute tension.

Il a déclaré que ces ateliers visent à permettre aux enseignants de développer des stratégies et une gestion de la qualité, de les intégrer dans leurs activités scolaires, de fournir un environnement propice au sein de l'école et de développer des cours basés sur les compétences.

Les cinq administrateurs relèvent du ministère de l'Éducation et de l'Orientation de l'État de la mer Rouge, dirigé par le professeur Ahmed El-Tahir, directeur du cabinet du ministre de l'Éducation pour le développement et l'orientation, qui assure la liaison entre l'UNESCO et le ministère, et le professeur El-Tahir Mohamed, directeur du département de l'enseignement technique au ministère./ OSM