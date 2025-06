Madagascar: Fête de la musique - Les femmes occupent la scène à l'IFM

Des voix puissantes et des présences affirmées ont marqué la Fête de la musique 2025 à l'Institut Français de Madagascar, ce samedi 21 juin.

« La femme n'est pas une présence secondaire sur scène. » Avec cette forte déclaration, l'Institut Français de Madagascar (IFM) a donné le ton d'un événement musical placé sous le signe de la reconnaissance du talent féminin. Pour célébrer la Fête de la musique 2025, un concert 100 % féminin a animé la scène de la salle Albert Camus à partir de 16 h, offrant un moment vibrant de création, d'émotion et de puissance artistique.

« Nous sommes très satisfaites de l'événement, car les répétitions ont porté leurs fruits », confie l'artiste Dee Andriambelo, l'une des têtes d'affiche de la soirée. Entourée de Lock, Fitia, Amboara, Fara, Dilo et Navalona, elle a contribué à créer une performance musicale d'une heure trente, enchaînant des morceaux tels que Razambe, Balarora, Colorique et bien d'autres. Le tout porté par l'énergie du live, des harmonies vibrantes et une identité revendiquée : mozikan'ny fanahy, la « musique de l'âme ».

Le public, chaleureux et diversifié des jeunes aux moins jeunes a répondu présent, remplissant la salle dans une ambiance exaltée. Chants, applaudissements et danses ont rythmé cette soirée unique, démontrant que la scène musicale féminine a de quoi fédérer, impressionner et marquer les esprits.

Mais la célébration ne s'est pas limitée à ce concert phare. En amont, les arcades de l'IFM ont accueilli une petite scène ouverte, dédiée aux artistes émergents. Sur simple inscription, de jeunes musicien·ne·s ont eu la possibilité de se produire et de faire découvrir leur univers au public. Une belle manière de faire écho au thème actuel de la saison culturelle : « Cultiver demain », en offrant un tremplin à la relève musicale et en valorisant la diversité de la création contemporaine.

Entre reconnaissance des talents confirmés et soutien aux nouvelles voix, cette Fête de la musique 2025 a placé la femme, l'art et l'avenir au coeur de la scène.