Ile Maurice: Cyclisme - Une surprise nommée Toréa Célestin !

Le championnat de Maurice de course sur route réserve très souvent des surprises. Et dimanche, cela a été le cas avec la victoire de Toréa Célestin. Le coureur du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe-Palco a devancé au sprint final le grand favori, Alexandre Mayer.

Pourtant, on pensait que la messe était dite quand Alexandre Mayer avait laissé sur place ses adversaires dans la montée de Cluny. Avant cela lors des deux tours d'un premier circuit qui ne comprenait pas de difficultés majeures, six hommes se trouvaient aux avant-postes. Outre le coureur de la Burgos Burpellet BH et Célestin, il y avait Jeremy Marot et Jeremy Raboude du VCJCC-Palco, William Piat du Black River SC et Hanson Matombé du Faucon Flacq SC-KFC.

Tristan Hardy s'est montré bien au-dessus du lot chez les U19 reléguant ses dauphins à près de 7 minutes. © Krishna Pather

C'est donc dans le deuxième circuit que les choses se sont décantées. Mayer a accéléré et ses adversaires ont lâché un par un.

Mayer prendra une trentaine de secondes d'avance mais Célestin, Raboude, Piat et Matombé joignaient leurs forces pour revenir sur le fuyard. Au fil des kilomètres, l'écart diminua progressivement jusqu'à que les poursuivants fassent la jonction avec l'homme de tête à Midlands.

Kimberley Le Court-Pienaar (en avant-plan) avec à ses cotés Aurélie Halbwachs-Lincoln et suivie de Lucie Lagesse et Raphaëlle Lamusse dans les premiers kilomètres de la course féminine. © Krishna Pather

Dans cette dernière partie du parcours menant à l'arrivée à Cote d'Or, il y eut quelques attaques mais personne ne put faire la différence. C'est au sprint final que se joua la gagne. Célestin parvint à résister à Mayer, alors que Matombé compléta le podium.

William Piat, Toréa Célestin, Alexandre Mayer, Jeremy Raboude, Hanson Matombé et Jeremy Marot (de dr. à g.) avant que débute la grande explication à Cluny. © Krishna Pather

«Je ne réalise pas encore totalement. Je remercie mon équipe qui a cru en moi. Mes coéquipiers ont fait un travail extraordinaire pour moi. Quand Alex (Mayer) est parti dans Cluny, nous étions quatre pour rouler derrière lui et au fur et à mesure, l'écart s'est réduit. Nous avons gardé confiance. Quand nous l'avons rejoint, nous n'avons pas roulé (ndlr : Jeremy Raboude et lui) parce que nous avions Jeremy Marot plus loin derrière. Et j'ai attendu le sprint. Je ne dirai pas que je m'attendais à cette victoire mais je me suis bien préparé et j'étais confiant. L'objectif était d'être sur le podium», a confié le nouveau champion de Maurice qui a dédié son succès à son équipe, sa famille et ses amis.

Dans la montée de Cluny, seule véritable difficulté du parcours, Alexandre Mayer fausse compagnie à ses adversaires mais il sera repris à Midlands. © Krishna Pather

La déception se lisait, par contre, sur le visage d'Alexandre Mayer. «Bien déçu. J'étais venu avec l'intention de remporter les deux championnats. J'ai réussi à gagner le contre-la-montre mais aujourd'hui (hier), j'avais beaucoup de pression et je ne me sentais pas dans un grand jour non plus. Quand je suis parti dans Cluny, je l'ai senti. Quand ils sont revenus sur moi, j'ai commencé à douter. Finalement, sur le sprint, je me fais battre. Bravo à Toréa», a-t-il lâché.

Mayer a regretté qu'à part la montée de Cluny, il n'y avait pas d'autres difficultés ou il était possible de faire la différence. «J'ai essayé d'attaquer plusieurs fois avant Cluny mais les autres revenaient toujours», se désole-t-il. Le coureur va devoir tourner la page et penser au prochain chapitre qui s'annonce des plus palpitants sous les couleurs de Burgos Burpellet BH.

L'ensemble des champions de Maurice 2025 de course sur route posant pour une photo de famille. © Krishna Pather

Les podiums

Élite/Open (132 km)

1.Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 3h13:37 ; 2. Alexandre Mayer (Burgos Burpellet BH) m.t ; 3. Hanson Matombé (FFSC-KFC) 3h13:42

Féminines plus de 17 ans (78 km)

1.Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) 2h05:35 ; 2. Lucie Lagesse (The Phoenix Collective) 2h05:47 ; 3. Raphaëlle Lamusse (MRSC-ENL) 2h06:50

U23 (99 km)

1.Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) 2h29:29 ; 2. Samuel Quevauvilliers (FFSC-KFC) m.t ; 3. Lucas Froget (MRSC-ENL) m.t

U19 (99 km)

1.Tristan Hardy (FFSC-KFC) 2h21:57 ; 2. Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC) 2h28:50 ; 3. Thomas Harel (FFSC-KFC) m.t

Access (132 km)

1.Émilien Modeliar (VCP-Terra Foundation) 3h46:16 ; 2. Loïc L'Entêté (FFSC-KFC) 3h48:40 ; 3. Miguel Lerace (PLMCC-Ideco) 3h49:52

Access U23 (99 km)

1.Heroan Lutchman (FFSC-KFC) 2h31:34 ; 2. Julien Philippe (VCP-Terra Foundation) 2h49:51 ; 3. Jignesh Kawal (VCJCC-Palco) 2h56:51

Féminines

Kimberley Le Court-Pienaar logiquement

Pas d'erreur pour Kimberley Le Court-Pienaar. 24 heures après avoir remporté le contre-la-montre individuel, la sociétaire de l'équipe AG Insurance-Soudal, a conservé son titre dans la course sur route. Elle portera, pour son plus grand bonheur, les couleurs du drapeau mauricien sur ses épaules lors des courses du WorldTour UCI féminin une année de plus. « Je suis vraiment fière. Il a fait un temps magnifique avec un ciel bleu toute la journée.

Je suis contente d'avoir revu un peu tout le monde et reconnecté avec l'île Maurice. Une année de plus avec les belles couleurs nationales sur le maillot », se réjouit-elle. La double championne de Maurice 2025 se projette désormais sur ses prochains objectifs que sont le Tour de France (26 juillet-3 août) et les championnats du Monde au Rwanda (21-28 septembre). « Pour le Tour de France, je préfère viser d'abord des victoires d'étape même si on a une équipe qui peut viser le général.

Je ne veux pas me mettre cette pression depuis le départ », dit-elle. « Il y a une grosse excitation par rapport aux championnats du Monde. C'est en Afrique et c'est donc important. Pour la première fois, je vais aux Mondiaux avec la possibilité de faire quelques chose de spécial. Si cela arrive en Afrique, ce sera vraiment magique », conclut-elle.

Les autres catégories

Hardy, L'Aiguille, Modeliar et Lutchman sacrés

Tristan Hardy a réalisé le doublé chez le junior. Après sa performance XXL dans le contre-la-montre samedi, le coureur du FFSC-KFC a dominé de la tête et des épaules la course sur route. Il s'est imposé avec près de 7 minutes d'avance au bout des 99 km !

Ses dauphins sont ses coéquipiers Juliano Ndriamanampy et Thomas Harel. Chez les U23, la palme est revenue à Jérémie L'Aiguille du Vélo club de Pamplemousses-Terra Foundation qui a devancé Samuel Quevauvilliers (FFSC-KFC) et Lucas Froget du Moka Rangers SC-ENL. En Access, c'est un autre coureur du VCP qui s'est imposé, Émilien Modeliar, alors que chez les Access U23, Heroan Lutchman (FFSC-KFC) l'a emporté.