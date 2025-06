Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Mayer et Kimberley Le Court-Pienaar sacrés comme attendu

Alexandre Mayer et Kimberley Le Court-Pienaar ont, comme attendu, survolé les débats dans les championnats nationaux de contre-la-montre individuel, samedi 21 juin. Le premier nommé fraîchement recruté par la Pro Team Burgos Burpellet BH a bouclé les 18,4 kilomètres en 22 minutes et 2 secondes, tandis que la sociétaire de l'AG Insurance -Soudal Team a couvert la distance de 14,6 km en 18 minutes et 30 secondes.

Le parcours masculin se déroulait sur le circuit Cote d'Or - rond-point Valentina - rond-point de Ripailles et Cote d'Or. Parti en dernière position, Alexandre Mayer a réalisé une très belle prestation passant la ligne d'arrivée juste derrière William Piat parti deux minutes avant lui.

Kimberley Le Court-Pienaar a conserve son titre de championne de Maurice en s'imposant haut la main. © Krishna Pather

«Je suis très satisfait. C'était un des objectifs vu que je viens d'intégrer une nouvelle équipe. Ils comptaient sur moi pour remporter ce championnat. Ils étaient motivés et moi aussi», lance Alexandre qui est déjà focalisé sur le championnat de course sur route prévu ce matin. «La course sur route est aussi un objectif. Je vais tout donner. Tous les championnats que j'ai faits ont été extrêmement durs. Il faut être très tactique, intelligent et patient. C'est une course assez longue et il ne faut pas s'exciter depuis le début. C'est compliqué à gérer».

Celui qui détient déjà 3 titres nationaux élite sur cette épreuve est d'avis que ses principaux adversaires seront Toréa Célestin (VCJCC-Palco) et William Piat (BRSC). «William vient de revenir des championnats d'Afrique de VTT et a récemment remporté une course sur route en Afrique du Sud. Il est donc en forme. Toréa sera à surveiller également d'autant que les coureurs du VCJCC seront en nombre», observe le néo-professionnel.

Tristan Hardy a justifié son statut de favori chez les U19 avec à la clé le deuxième meilleur temps sur le parcours de 18,4 km. © Krishna Pather

Kimberley Le Court-Pienaar n'a pas non plus eu d'opposition. En action sur le tracé Cote d'Or - rond-point de Cote d'Or - rond-point de Ripailles - Cote d'Or, elle a trouvé son rythme et a bien géré son effort. «C'était beaucoup mieux que l'an dernier. Il pleuvait tellement que je ne voyais même pas devant moi.

C'est bien dommage que les routes ne soient pas fermées, c'est un peu dangereux. Mais c'est bon de revenir à Maurice et d'avoir ces frissons-là. Je suis contente de garder le maillot de championne du contre-la-montre et j'espère faire pareil demain (aujourd'hui). Concernant le chrono réalisé, je ne m'étais pas fixé d'objectif. Le plus pour moi était de me sentir bien sur le vélo.

Je me suis pas entraînée en CLM depuis l'an dernier et je suis très contente», a-t-elle confié. Aujourd'hui, elle veut doubler la mise dans le course sur route. «Il y aura pas mal de filles au départ. Je suis contente de revoir tout le monde. J'espère bien sur garder le maillot. On prendra les choses comme elles viennent.»

Chez les juniors, Tristan Hardy (FFSC-KFC) a justifié sa cote de favori. Avec 23 minutes et 11 secondes, il s'est même offert le luxe de réaliser le deuxième meilleur temps pour les 18,4 km.

Léo David s'est imposé chez les U17 avec deux petites secondes d'avance sur son coéquipier Jinino Ndriamanampy. © Krishna Pather

En U17, le duel à distance entre les deux jeunes pousses du FFSC-KFC, Léo David et Jinino Ndriamanampy a tourné en faveur du premier nommé pour deux secondes. Il a couvert les 14,6 km en 22:07 contre 22:09 à son coéquipier.

Les podiums

Élite hommes (18,4 km)

1.Alexandre Mayer (Burgos Burpellet BH) 22:02 (moy. : 50,11 km/h) ; 2. Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) 23:33 ; 3. William Piat (BRSC) 24:01

Féminines plus de 17 ans (14,6 km)

1.Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) 18:30 (moy. : 47,35 km/h) ; 2. Lucie Lagesse (The Phoenix Collective) 20:08 ; 3. Raphaëlle Lamusse (MRSC-ENL) 23:05

U19 (18,4 km)

1.Tristan Hardy (FFSC-KFC) 23:11 (moy. : 47,62 km/h); 2. Henri Rouillard (FFSC-KFC) 23:57 ; 3. Thomas Harel (FFSC-KFC) 24:20

U23 (18,4 km)

1.Noah Ong Tone (VCJCC-Palco) 24:22 (moy. : 45,31 km/h) ; 2. Samuel Quevauvilliers (FFSC-KFC) 24:46 ; 3. Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) 25:12

U17 (14,6 km)

1.Léo David (FFSC-KFC) 22:07 (moy. : 39,61 km/h) ; 2. Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) 22:09 ; 3. Miguel Pharmasse (VCJCC-Palco) 22:22