Madagascar: Je « thème » moi non plus

« Izay lazainao no atao ». Contrairement au refrain du chant entonné hier par Pepe Shine, le « dress code » blanc, recommandé à l'occasion du concert de louanges pour la Nation, a été en partie respecté ou inobservé. C'est selon. A l'image du verre pour ne pas dire du stade à moitié vide ou à moitié plein.

Je « thème » moi non plus

L'exemple n'est d'ailleurs pas venu d'en haut puisque certains barons du pouvoir ont porté des manteaux de couleur sombre, faute peut-être d'avoir des vêtements chauds blanc immaculé ou à la limite blanc cassé dans leur garde-robe, même s'ils et elles en ont les moyens.

Je « thème » moi non plus pour de nombreux fidèles lambda qui ont mis des vestes d'une autre couleur au-dessus de leurs robes ou chemises blanches. D'autres moins lotis ou peu regardants sur le « thème » se sont contentés d'agiter des cartons enroulés de couleur blanche. Pour leur part, le président Andry Rajoelina et son fils cadet Ilo ainsi que sa mère « Maman Olga » étaient tout de blanc vêtus.

« Vonon-kanao izay sitrakao » pour reprendre les paroles du même morceau de Pepe Shine qui signifie littéralement « Que votre volonté soit faite ». En tout cas, « dress code » ou pas, saison hivernale ou non, cela n'a pas refroidi la ferveur des milliers de fidèles venus louer dans la communion, la Nation mais aussi et surtout l'amour du Seigneur. Dès les premières notes de « Zah'efa love », interprété par Joseph d'Af, Joica Revival Messenger et autres, ils ont chanté en choeur et avec le coeur.

Jusqu'au bout. « Hatramin'ny farany », selon la chanson de Henika qui attend le Père. « Miandry ny dadanao ». Pas celui des partisans d'une aile de l'opposition dont l'absence n'était pas passée inaperçue hier, au « Kianja Barea » où l'on a constaté que Dieu reste le père de beaucoup de Malgaches en manque de repère.