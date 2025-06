Madagascar: Star Tour Tana - Les Tananariviens conquis

Durant les trois jours du Star Tour Tana, le Coliseum Antsonjombe n'a pas désempli. Malgré le froid, et bien que les festivités se soient poursuivies jusque tard dans la nuit, l'ambiance est restée chaleureuse. Les stands de consommation ont été érigés pour permettre aux familles et amis de passer des moments conviviaux, les attractions, jeux et animations de la partie kermesse de la fête, et notamment les différents spectacles qui ont mis petits et grands en émoi.

Le choix des artistes à l'affiche de chaque édition du Star Tour résulte de sondages préalablement menés par la Star, l'initiatrice de ce rendez-vous annuel. Il s'avère que ces choix ont été judicieux, cette fois-ci encore, et ce bien que de nombreux événements aient également eu lieu durant cette fin de semaine. En effet ce week-end accueillait la Fête de la musique, célébrée chaque 21 juin et le lancement des différents podiums dans le cadre de la célébration de la fête nationale.

Skaiz, AmbondronA, Lion Hill, Samoëla, Basta Lion, Tsota et Ljo ont donc conquis les 40 000 visiteurs de ce Star Tour.

Mais les piques pleines d'humour de Fou Hehy, Barhone et Teg et les sessions d'animation de Dj Three T, Dj Looping et Raerz ont également eu leur petit effet.

Si c'est l'aspect divertissement qui attire généralement la foule dans ces festivités, le public a également pu bénéficier de sensibilisation sur le respect de l'environnement à travers le programme Kopakelatra. Des dispositifs et des jeux qui incitent à une meilleure gestion des bouteilles recyclables et à adopter de bonnes pratiques écoresponsables ont été mis en place durant l'événement. Une preuve qu'il est tout à fait possible de toujours joindre l'utile à l'agréable.